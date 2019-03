Pääkirjoitus

Yksi tasa-arvon mittari on eduskunnassa

Suomi

on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa yksi edistyksellisimpiä maita, kun katsotaan naisten asemaa yhteiskunnassa. Siitä huolimatta korjattavaakin naisten asemassa edelleen riittää.Yksi mittari tasa-arvolle on osuus ­kansanedustajista. Naisten määrä eduskunnassa alkoi kasvaa vasta toisen maailmansodan jälkeen. Erityisen nopeasti se kasvoi 1960-luvulla. Vuonna 1970 ylitettiin 20 prosentin raja, mutta 40 prosentin raja rikkoutui vasta vuonna 2007. Sukupuolten välinen tasapaino on lähellä, kun sukupuolten voimasuhteet liikkuvat 40–60 prosentin alueella.Eniten naisia oli eduskunnassa vaalikaudella 2011–2015, kaikkiaan 85. Nyt heitä on kaksi vähemmän ja osuus on 41,5 prosenttia. Europarlamentissa Suomen ryhmä on naisvaltaisin, sillä 13 edustajasta peräti kahdeksan on naisia.Vasta 1990-luvulla naisia alkoi nousta perinteisesti miesten hoitamille ministeripaikoille, kuten puolustus- ja ulko­ministeriksi. Yhtenä uranuurtajana voi pitää Tarja Halosta, joka oli sekä oikeus- että ulkoministerinä ennen nousuaan tasavallan presidentiksi. Tulevien eduskuntavaalien tuloksessa kiinnostaa varmasti myös se, kasvaako vai väheneekö naisten osuus eduskunnassa.