Pääkirjoitus

EKP varautuu nyt brexitin ja Italian hallituksen riskeihin

2011 Euroopan keskuspankki teki kaksi pahaa virhettä. Pankki luki ajan merkit väärin ja nosti kaksi kertaa ohjauskorkoa.EKP pysyi orjallisesti mandaattinsa mukaisessa tehtävässään ja tuijotti laput silmillä inflaatiovauhtia. Se oli tuon vuoden alussa ylittänyt 2 prosentin rajan.Pohjainflaatio ja kuulumiset euromaista eivät puoltaneet koron nostamista – minkä jälkiviisas huomaa. Inflaatiota olivat nostaneet ohimenevät seikat, elintarvikkeiden ja energian kallistuminen. Pohjainflaatio oli maltillista.Euromaat keikkuivat velkakriisissä. Portugalia ja Kreikkaa pelastettiin. Koko eurojärjestelmä ajautui vaaraan. Korkovirheet heikensivät entisestään euroalueen näkymiä. EKP alensi vuoden 2011 lopulla korkotasoa kaksi kertaa.Tällä viikolla EKP ilmoitti, että korot pysyvät alhaalla ainakin vuoden loppuun saakka ja pankeille on tiedossa halpaa rahaa eteenpäin välitettäväksi. Linjaus kertoo siitä, miten EKP:n katse on noussut ja mandaatti on avartunut.EKP valmistautuu nyt taloudellisiin ja poliittisiin uhkiin, joita voi kummuta brexitin ja Italian hallituksen tekojen vuoksi. Toimet ovat nimittäin voimakkaita pelkästään talouskäänteen uhkalla ja inflaationäkymillä perusteltaviksi.