Pääkirjoitus

Eläkepottia ei ole viisasta syödä

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

nykyisistä ja tulevista eläkkeistä ja niiden riittävyydestä on keskusteltu, osa keskustelijoista näkee harhoja. Heille eläkeyhtiöihin kertynyt eläkevarallisuus on automaattisesti kasvava rahapotti, josta riittäisi jakaa reilummalla kädellä ja heti.Näitä väitteitä viljeleviltä on jäänyt huomaamatta, että työeläkeyhtiöiden rahoitusvarallisuus ei ole enää muutamaan vuoteen kasvanut maksuista vaan sijoitustuotoista.Joskus sijoitukset tuottavat, toisinaan eivät. Pitkällä aikavälillä tuotot ja varallisuus ovat kasvaneet, mutta aina silloin tällöin potti on hetkittäin kutistunut.Erityisesti finanssikriisin alkuajat heiluttelivat kertymiä. Viime vuonna kasvua ei enää tullut, vaikka finanssikriisi ja taantuma jäivät taakse. Työeläkevakuuttajat Tela kertoi tiistaina, että työeläkevarat kutistuivat vuonna 2018. Osakesijoitusten reaalituotto oli pakkasella 5,7 prosenttia ja korkojen tuotto vastaavasti 2,3 prosenttia. Työeläkevarat supistuivat vuoden aikana 6,4 miljardia euroa.Eläkevaroja syövät esitykset ovat luonteeltaan pysyviä tai ainakin pitkäaikaisia. Tällaisten asioiden kanssa kannattaa olla varovainen, kun eläkejärjestelmän kesto on jo nyt nopeasti muuttuvien ja suhdanteista riippuvien tuottojen varassa.