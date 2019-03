Pääkirjoitus

Yhtiökokouksia kannattaisi jo siirtää osittain nettiin

talous- ja tieto­palveluita tarjoava amerikkalainen Broadridge on seurannut virtuaalisten yhtiökokousten määriä Yhdysvalloissa. Broadridgen mukaan yhä useampi yhtiö siirtää yhtiökokouksensa nettiin, joko kokonaan tai osittain.Osittain tarkoittaa sitä, että kokous pidetään jossain fyysisessä paikassa vanhaan tapaan, mutta kokousta voi seurata ja äänestyksiin voi osallistua reaaliaikaisesti netissä. Virtuaalinen kokous ei vaadi enää mitään kokouspaikkaa.Broadridgen mukaan nettiin siirtymistä on perusteltu muun muassa siten, että osakkeenomistajien ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja kokouksiin, mikä puolestaan lisää heidän haluaan osallistua omistamiensa yhtiöiden linjauksiin.Suomessa yhtiökokousten siirtämisestä nettiin on puhuttu vuosia. Oikeastaan mitään ei ole tapahtunut, eikä näytä tapahtuvankaan. Äänestää voi ennakolta ja kokouksia saa katsella ruudulta, mutta jos haluaa vaikuttaa reaaliaikaisesti, on mentävä paikalle.Monen yhtiön kannattaisi pohtia ainakin hybridimalliin siirtymistä. Tekniikka reaaliaikaisiin nettiäänestyksiin ja äänestävien tunnistamiseen on olemassa.ilmasto­vastuullisuudestaan kiinnostunut yritys voisi kerätä mainetta ja brändietua tarjoamalla tällaisen matkustus­vapaan mahdollisuuden pienosakkaille.Ratkaisu voisi myös lisätä kotitalouksien kiinnostusta sijoittamiseen, sillä kotitalouksilla on Suomessa kohtalaisia omistusosuuksia pörssiyhtiöistä.Omistukset ovat kuitenkin pieninä pirstaleina, joten piensijoittajat ovat pääsääntöisesti vain katsomossa ja osinkoja keräämässä.Jos kotitalouksien mahdollisuudet osallistua yhtiöiden linjauksiin kasvaisivat – omistusten palasia voisi yhdistellä nykyistä helpommin – suuromistajat joutuisivat ottamaan tämän ”vaaran” nykyistä paremmin huomioon.Siinä ehkä onkin se syy, miksi sähköiset yhtiökokoukset eivät yleisty: pienomistajat voisivat tehdä sutjakoista ja suurten institutionaalisten sijoittajien dominoimasta päätännästä hankalampaa.Tähän ei pitäisi tyytyä: omalta mukavuusalueelta kannattaa pyrkiä pois.