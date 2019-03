Pääkirjoitus

Pääkaupunkiseudun kuntarajoista tulee pian hiukan matalampia

Helsingin seudun liikenne

Hallinnon

(HSL) kertoi keskiviikkona, että pää­kaupunki­seudun joukko­liikenteen suuri lippu-uudistus tulee voimaan 27. huhtikuuta.Pitkään suunnitellun vyöhykemallin käyttöönotto on venynyt rutkasti alku­peräisestä aikataulusta, mutta nyt HSL uskalsi kertoa tarkan päivämäärän. Länsimetron monimutkaiset vaiheet ovat varmasti opettaneet, että tiedottaminen tulee hoitaa varman päälle.Kun muutos lopulta toteutuu, se vaikuttaa monen ihmisen arkeen. Muutoksella on myös suuri periaatteellinen merkitys. Se kaataa henkisiä muureja Helsingin, Espoon ja Vantaan väliltä.Vaikka joukkoliikenneyhteyksiä on pitkään suunniteltu toimimaan kuntarajojen yli, kuntarajan ylittäminen on käytännössä tarkoittanut matkustajalle myös kalliimpaa matkaa.Jatkossa psykologinen kynnys lähteä asioimaan esimerkiksi Helsingin Pitäjänmäeltä Espoon Leppävaaraan on monilla matkustajilla nykyistä alempi.Osalla matkustajista nykyisen työmatkan hinta nousee ja osalla laskee, koska lipputuloilla pitää kattaa noin puolet joukkoliikenteen kustannuksista. Uudistuksen jälkeen hinnoittelun logiikka on kuitenkin nykyistä johdonmukaisempi.On todennäköistä, että uudistus lisää joukkoliikenteen suosiota niissä osissa Espoota ja Vantaata, joissa Helsinkiin suuntautuvan lipun hinta laskee merkittävästi.Vastaavasti helsinkiläisten asiointi esimerkiksi kuntarajan toisella puolella oleviin kauppakeskuksiin saattaa lisääntyä.näkökulmasta katsoen pääkaupunkiseudulla on Suomen kolme suurinta mutta toisistaan erillistä kaupunkia. Kuntalaisten näkökulmasta kyse on kuitenkin yhä useammin yhdestä suuresta metropolialueesta.Vaikka joukkoliikenteen lippuvyöhykkeet perustuvat etäisyyteen Helsingin keskustasta, uudistuksen pitkäaikaiset vaikutukset tekevät pääkaupunkiseudusta entistä enemmän useiden kaupunkikeskusten verkoston.Asiointi kuntarajojen yli helpottuu, mutta se ei tarkoita, että kaikki reitit kulkisivat Helsingin keskustan kautta.