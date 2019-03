Pääkirjoitus

Nimittäjä käyttää valtaa, joka ulottuu vuosien päähän

Hallituksen

siirtyminen toimitus­ministeristö­vaiheeseen muutaman viikon etuajassa on työllistänyt oikeuskansleria. Hän on joutunut ottamaan kantaa, mitkä edessä olevista virka­nimityksistä voidaan tehdä vielä nykyhallituksen voimin ja mitkä on parasta jättää vaalien jälkeen muodostettavalle hallitukselle.On hyvä, että asiassa pyritään johdonmukaisuuteen, sillä takavuosina moni merkittävä virkanimitys yritettiin puskea läpi, vaikka hallitus oli jo vaihtumassa.Nyt esimerkiksi Puolustusvoimain komentajan nimitys siirtyy uudelle halli­tukselle. Sen sijaan tiedusteluvalvontavaltuutetun nimityksestä pyritään saamaan esitys vielä tässä kuussa.Aikapaine on kova myös ulkoministe­riössä. Siellä moni keskeinen virka olisi hyvä täyttää vielä ennen EU-puheenjohtajuuden alkamista. Oikeuskanslerin mukaan käynnissä olevia nimitysprosesseja voidaan jatkaa, kun kyse on ministeriön sisäisessä haussa olevista diplomaatti­uran tehtävistä.Pohdinta on hyvä muistutus siitä, millaista vallankäyttöä keskeisten virkojen täyttö on. Kyse ei ole vain puoluekannasta vaan myös siitä, millaista asiantuntemusta ja näkemystä nimitettävällä on. Valinnat vaikuttavat vuosien päähän.