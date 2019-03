Pääkirjoitus

Sote-uudistus palasi taas vaaliväittelyjen aiheeksi

Vaalikampanjointi

V iime viikon

alkaa pikkuhiljaa kiihtyä. Yle järjesti torstaina ensimmäisen suuren televisioidun vaalitenttinsä.Puolueiden puheenjohtajat ovat kiertäneet väittelemässä eri vaalitilaisuuksissa jo useamman viikon ajan. Kansanedustajaksi pyrkiville on nyt jaettu ehdokasnumerot. Pian ­teiden ja katujen varsille – sekä lehtiin – ilmes­tyvät puolueiden vaalimai­nokset.Eduskuntavaalien puheenaiheet ovat tähän asti vaihdelleet lähes viikoittain. Jokin aihe nousee puheenaiheeksi ja syrjäyttää jonkin toisen aiheen, joka vuorostaan palaa puheenaiheeksi taas vähän myöhemmin.Jokainen puolue luonnollisesti yrittää pitää esillä sitä aihetta, jossa se on vahvimmillaan. Esimerkiksi vihreät haluaisivat puhua ilmastonmuutoksesta ja perussuomalaiset maahanmuutosta.Molemmista onkin jo puhuttu, ja tuskin keskustelu niistä on sammunut.Kokoomus olisi todennäköisesti ha­lunnut, että vaalien alla keskustellaan veroista, julkisesta taloudesta ja työllisyydestä. Ne ovat kuitenkin jääneet ainakin toistaiseksi äänestäjiä enemmän ja syvemmin koskettavan aiheen – vanhustenhoidon – varjoon.Vanhusten hoiva saattaa kantaa keskustelunaiheena vaaleihin saakka.lopulla keskusteluun nousi aihe, johon äänestäjät ovat saattaneet jo väsyä mutta josta puhumista ei voi välttääkään: sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus.Sote-uudistus kaatui kalkkiviivoilla. Saman tien pääministeri Juha Sipilä (kesk) jätti hallituksensa eronpyynnön. Nyt maata hallitsee toimitusministeristö.Puolueet olivat tahoillaan valmistautuneet sote-uudistuksen kaatumiseen ihmeteltävän hyvin.Sipilä lupasi keskustan sote-mallin heti eronpyyntönsä jälkeisessä tiedotustilaisuudessa. Malli esitellään tänään perjantaina. Kokoomuskin aikaisti oman sote-mallinsa julkistamisen ensi viikolle. Pääoppositiopuolue Sdp julkaisi oman mallinsa torstaina.Sote-uudistus näyttää olevan liian suuri möhkäle yhden vaalikauden aikana läpi vietäväksi. Uudistuksesta on väitelty ainakin kaksissa edellisissä vaaleissa.