Osakesäästötili tulee tarpeeseen

Eduskunta

hyväksyi keski­viikkona lain, jota monet pien­sijoittajat ovat pitkään odottaneet: osakesäästötilin avaaminen tulee mahdolliseksi vuoden­vaihteesta lähtien.Osakesäästötilille voi sijoittaa rahaa ja sitten ostaa ja myydä osakkeita tilin sisällä. Verottaja pääsee iskemään kyntensä rahoihin vasta­, kun niitä nostetaan tililtä.Tähän asti piensijoittaja on sijoituk­sia muuttaessaan joutunut ensin myymään vanhat osakkeet, maksamaan myynti­voitosta verot ja vasta sitten päässyt sijoittamaan rahat uudelleen.Osakesäästötili toimii siis vähän samaan tapaan kuin sijoitusrahasto. Ero on siinä, että sijoitusten muutoksista päätöksen tekee rahasto. Rahastot myös perivät sijoituksista hallinnointipalkkioita ja muita kuluja.Uusi tilimuoto myös tuo piensijoittajat lähestulkoon samalle viivalle kuin varakkaammat sijoittajat, jotka suosivat sijoitusvakuutuksia. Niitäkin verotetaan vasta kun rahoja nostetaan. Pääministeri Juha Sipilästä (kesk) on tullut tahtomattaan ­sijoitusvakuutusten mannekiini, hän kun ei ole avannut omistuksiaan enempää kuin on ollut pakko.Osakesäästötilin luulisi lisäävän sijoittamisen eli niin sanotun kansankapitalismin suosiota.