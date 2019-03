Pääkirjoitus

May ajaa kansan tahtoa ja vahingoittaa kansan etua

Britannian EU-erosta on neuvoteltu EU:n kanssa ja neuvottelutulosta on tarjoiltu Britannian parlamentille, pääministeri Theresa Maylla on tuntunut olevan jalo päämäärä: kansan tahdon kunnioittaminen.Sillä hän tarkoittaa sitä, että vuoden 2016 kansanäänestyksen tulosta on kunnioitettava. Brexitistä ei voi luopua eikä uutta äänestystä voi järjestää, koska nämä vaihtoehdot tarkoittaisivat Mayn mukaan sitä, että hallitus ei kunnioittaisi brittien tahtoa.Ajaessaan jääräpäisesti tällä raiteella Britannian pääministeri on päätynyt halveksumaan Britannian parlamenttia, satoja vuosia vanhaa, kunnioitettua instituutiota, jonka tehtävä on nimenomaan tuoda kansan tahto päätöksentekoon.Britannian parlamentin alahuone on pari viikkoa äänestänyt useista brexitiin liittyvistä ehdotuksista, lisäyksistä, neuvoista ja hallituksen esityksistä. Äänestyksistä on aivan turha hakea mitään logiikkaa. Puolueet hajoilevat ja kuppikunnat hakevat omia opportunistisia etujaan. Parlamentaarikot puhuvat yhtä ja valitsevat äänestyksissä toisen kannan. He äänestävät yhden esityksen puolesta ja kohta lähes identtistä esitystä vastaan.Tämän parlamentarismin alennustilan jatkamista päivästä toiseen perustellaan siis kansan tahdon kunnioittamisella.ääministeri May tuonee ensi viikolla kolmatta kertaa äänestettäväksi EU:n kanssa neuvottelemansa erosopimuksen. Kaksi kertaa on tullut täystyrmäys, mutta nyt kun parlamentti on hylännyt sopimuksettoman eron ja aikaa uuden sopimuksen neuvottelemiseen on jatkoajan hakemisesta huolimatta niukasti, May uskoo saavansa erilaisen lopputuloksen. Eli kansalta ei voinut kysyä kahta kertaa, mutta parlamentille voi syöttää samaa kolme kertaa.Jos esitys kaatuu taas, kukaan ei tiedä, miten siitä pääsee eteenpäin. Aikaa on silloin alle kaksi viikkoa, eikä jatkoajan myöntämisen edellytystä eli uutta erosuunnitelmaa ole. Britannia voi päätyä hallituksen luupäisen politiikan seurauksena tahattomaan kovaan EU-eroon – kaikille, myös EU:lle, huonoon ratkaisuun.Eniten tästä valtapolitiikan ja pelailun lopputuloksesta kärsii tietysti tavallinen kansa. Se, jonka tahto oli Maylle niin pyhä.