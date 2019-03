Pääkirjoitus

Uuden-Seelannin moskeijaisku tavoitteli kuviteltua hyväksyntää

sijaitsee lähes toisella puolella maapalloa, mutta tiedot Christchurchin kaupungissa tehdystä verisestä iskusta kahteen moskeijaan nousivat uutisten kärkeen myös täällä pohjoisessa.Se varmasti oli iskun tekijöiden tarkoitus. Kun kymmenet ihmiset ammutaan kuoliaaksi, julkisuus on taattua. Ja tämäntyyppisillä iskuilla tavoitellaan julkisuutta, joka herättäisi pelkoa ja levittäisi omaa viestiä.Yksi ampujista kuvasi ampumisen videolle, jonka hän laittoi heti jakoon. Tarjolla oli myös kirjoitus, jossa tekijä kertoo olevansa huolissaan valkoisten kansanmurhasta, minkä takia hän osallistuu sotaan puolustaakseen rotuaan.Ilmeisesti tekijä olettaa saavansa teolleen hyväksynnän suurelta joukolta ihmisiä, jotka jakavat hänen maailmankuvansa. Jos julkista tukea ei kuulu, sehän vain osoittaa, että ihmiset on vaiennettu.Tällainen ajatusmalli paljastaa samalla, kuinka vaarallista on vihamielisen ilmapiirin ruokkiminen. Vaikka teon taustalla olisikin vain pieni joukko ihmisiä, vihan kylväjiä on paljon enemmän.Syntyy helposti ketju, jossa yksi kertoo huolen, toinen esittää arvauksen, kolmas keksii sen tueksi väitteen ja neljäs uskoo, että totuutta onkin koko ajan pimitetty.