Uusi kuntakeskustelu odottaa jo nurkan takana

vauhtiin päässeissä puoluejohtajien vaalipaneeleissa toistuu tiuhaan ilmaisu ”leveämmät hartiat”. Sillä tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä nykyisiä kuntia suuremmille alueille.Muotoilu on sopivan väljä, koska se ei ota suoraan kantaa lukumääriin, rajoihin tai järjestäjän nimeen. Sitäkin on vaikeaa päätellä, kuinka laaja puolueiden yksimielisyys on saatavissa näiden hartioiden määrittelyyn.Viime vaalikaudella sote-uudistusta tehtiin yhdessä kuntauudistuksen kanssa. Silloin ajatuksena oli, että kun kuntien lukumäärä vähenee, kunnista tulee samalla riittävän vahvoja palvelujen järjestäjiä.Ajatus törmäsi sekä perustuslaillisiin että poliittisiin ongelmiin.Vaikka seuraavalla vaalikaudella nuo leveämmät hartiat löydettäisiin, kuntakeskustelu tekee kuitenkin lähivuosina paluun. Kyse ei silloin ole pelkästään kuntien lukumäärästä vaan myös siitä, mitä tehtäviä kuntien pitää hoitaa.Keskusteluun pakottaa väestörakenteen nopea muutos. Tilastokeskus ei ole vielä päivittänyt alueellisia väestöennusteitaan, mutta esimerkiksi konsulttiyhtiö MDI:n laskelmista käy ilmi, että kuva alueiden väestörakenteista tulevina vuosikymmeninä on muuttunut nopeasti.Kun Suomessa vielä muutama vuosi sitten pohdittiin, miten väestön ikääntymiseen pitäisi vastata, nyt muutosvoimina ovat myös nopeasti laskenut syntyvyyden taso sekä aikuisväestön muuttoliike maan sisällä. Niiden vaikutukset kertautuvat nopeasti.asti tulevaisuutta on monella paikkakunnalla suunniteltu olettaen, että väkiluku laskee tulevina vuosikymmeninä, mutta varsin tasaisesti. Nyt uudet ennusteet kertovat, että muutos onkin paljon odotettua nopeampi.Jos sote-uudistus vie sosiaali- ja terveyspalvelut leveämmille harteille, koulujen ylläpidosta tulee entistä keskeisempi osa kunnan tehtäviä. Jos syntyvyyden taso laskee tätä vauhtia, vähenee myös kouluikäisten määrä. Silloin keskustelu kuntien tulevaisuudesta viriää odotettua aiemmin, mutta ei enää osana sote-uudistusta.