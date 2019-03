Pääkirjoitus

Palkkaneuvottelut jatkuvat kevään sijasta vasta syksyllä

Työmarkkinoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

T

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

neuvotellaan näillä näkymin palkoista vasta ensi syksynä. Päänavaajina tunnetuilla Teollisuusliitolla ja Teknologiateollisuudella olisi ollut mahdollisuus neuvotella tänä keväänä vielä kolmannen sopimusvuoden eli optiovuoden palkoista.Liitot ilmoittivat viime viikon alussa, että ne eivät käytä optiomahdollisuutta. Niinpä ensi syksynä neuvotellaan koko sopimuksesta, ei pelkästään yhden vuoden palkoista.Liitot perustelivat neuvottelujen siirtämistä suosiolla syksyyn muun muassa ­sillä, että talouskehityksestä on silloin ehkä on tarkempi kuva. Ja kun neuvottelujen alla on koko sopimus, liitot voivat liikutella koko sopimuksen palasia. Liitot voivat käydä kauppaa ikään kuin omenia vaihdettaisiin banaaneihin.Optiovuoden käyttämättä jättäminen näytti ilmeiseltä jo viime syksynä, kun Teollisuusliitto irtisanoi sen ja Teknologiateollisuuden välisen työehtosopimuksen lisäpöytäkirjan.Lisäpöytäkirjalla sovittiin kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys alalla. Työajan pidennys päättyy teknologiateollisuudessa tämän vuoden lopussa.Mahdollisuus optiovuoteen on myös muun muassa kemian alan ja rahoitusalan työehtosopimuksissa. Pääsääntöisesti optiovuotta ei ole mukana voimassa olevissa sopimuksissa.eollisuusliitto siis pääsi verrattain vaivattomasti eroon työajan pidennyksestä teknologiateollisuudessa. Siitä syntyy paine Teollisuusliiton muille sopimusaloille. Niissä työajan pidennys on kuitenkin leivottu sisään itse sopimuksiin, joten sen purkaminen on pari astetta vaikeampaa.Myös muiden alojen neuvotteluissa otetaan varmasti puheeksi työajan pidennys. Työnantajien mielestä se on sovittu jatkuvaksi, työntekijöiden mielestä vain kolmeksi vuodeksi.Kilpailukykysopimuksessa ei sanottu mitään pidennyksen määräaikaisuudesta. Kun uutta sopimusta neuvotellaan, pöydällä on kuitenkin koko sopimus työaikaa myöten, ainakin periaatteessa.Pidennyksestä luopuminen saattaakin olla tulevien liittoneuvotteluiden vaikein asia.