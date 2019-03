Pääkirjoitus

Pikavippien korkokattoa saatiin alaspäin

Vakuudettomia

kuluttajaluottoja eli kansan kielellä pikavippejä ryhdytään syksyllä suitsimaan aiempaa tiukemmin. Eduskunta hyväksyi toissa viikolla pikavipeille nykyistä matalamman korkokaton.Vuosikorko saa syksystä lähtien olla korkeintaan 20 prosenttia. Vuodesta 2013 lähtien korkokatto on ollut 50 prosenttia.Vertailun vuoksi: pankeista saa – tosin vakuutta vastaan – lainaa muutaman prosentin vuosikorolla.Korkokatolla pyritään saamaan ylivelkaantumista kuriin. Ylivelkaantuminen on tyypillisesti nuorten aikuisten ongelma. Pikavippi otetaan hetken mielijohteesta älypuhelimen avulla vaikka baaritiskillä. Röyhkeimmät tyrkyttävät lainaa sellaisillekin, joiden luottokelpoisuus on mennyt.Liiketoimintana pikavipit ovat niiden antajalle epäilemättä erittäin kannattavaa toimintaa. Sijoitetun pääoman tuotto nousee jopa kymmeniin prosentteihin juuri korkean koron vuoksi.Moraalisesti pikavipit ovat kyseenalaisia. Niissä käytetään hyväksi satunnaisessa tai kroonisessa rahantarpeessa olevan ihmisen hätää. Samoilla ihmisillä on muutenkin suuria vaikeuksia pitää oma taloutensa tasapainossa.