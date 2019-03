Pääkirjoitus

Päiväkotien turvallisuutta on valvottava tarkemmin

on löydetty epä­selvyyksiä peräti 71 päiväkodin rakennusluvista. Kaupunki teki asiasta selvityksen sen jälkeen, kun yksityisen Ankkalampi-ketjun päivä­koti Lauttasaaressa oli jouduttu sulkemaan toimintaan sopimattomien tilojen vuoksi.Lähes puolet puutteellisilla luvilla toimivista päiväkodeista on kaupungin omia, loput yksityisiä. Valvonta ja lupa­prosessit ovat pettäneet vakavalla tavalla. Lohdullista on, että lupaongelmista huolimatta itse tiloissa ei ole ollut sellaisia puutteita, jotka olisivat aiheuttaneet lapsille välitöntä vaaraa.Yksityiset päiväkodit ovat ensisijaisesti itse vastuussa tilojensa asianmukaisuudesta. Kaupungin varhaiskasvatuksesta vastaavan organisaation pitää valvoa, että vaatimuksia on noudatettu myös tilojen osalta. Tämä valvonta on pettänyt.Ankkalampi-ketjulla on Helsingissä useita päiväkoteja, joissa luvat eivät olleet kunnossa. Tämä herättää epäilyn, että yritys on toiminut tietoisesti väärin. Siksi kaupunki aikoo tehdä poliisille esitutkintapyynnön yrityksen toiminnasta.Kaupungin omien päiväkotien kohdalla puutteet kertovat virastojen välisestä huonosta tiedonkulusta sekä kyvyttömyydestä reagoida nopeasti kasvavaan päivähoidon tarpeeseen. Useiden päiväkotien lapsimääriä on jouduttu kasvattamaan nopeastikin, jolloin lupa-asiat eivät ole seuranneet perässä. Väliaikaisia päiväkoteja on myös muutettu pysyviksi ilman asianmukaisia lupia.on kaikkiaan 703 päiväkotitilaa, joissa toimii yhteensä 530 päiväkotia. Kaupungin omia päiväkotitiloja on 565 ja yksityisiä 138.Päivähoidon tarve Helsingissä kasvaa nopean väestönkasvun vuoksi. Tarvetta on viime aikoina kasvattanut myös se, ­että yhä useammat pienten lasten vanhemmat ovat saaneet töitä samalla kun kaupunki on alkanut tarjota jo viisivuo­tiaille maksutonta varhaiskasvatusta.Nopeasta kasvusta huolimatta kaupungin pitää pystyä valvomaan päiväkotien turvallisuutta tarkemmin. Lupaprosessien kuntoon saattaminen vaatii kaupungilta sekä parempaa ohjeistusta että lisää resursseja.