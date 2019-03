Pääkirjoitus

Minna Canth on yhä ajankohtainen rajojen ylittäjä

Maaliskuun 19. päivä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on ollut yleinen liputuspäivä runsaat kymmenen vuotta. Minna Canth oli merkkihenkilöistä ensimmäinen nainen, jonka kunniaksi Suomessa liputetaan. Samalla juhlistetaan luontevasti myös tasa-arvon päivää.Tänä vuonna liputukseen on erityisiä syitä, koska Canthin syntymästä on kulunut 175 vuotta.Canth oli aikansa uranuurtaja, joka kaatoi yhteiskunnan raja-aitoja sekä sanoillaan että teoillaan. Hän on hyvä esimerkki siitä, että tasa-arvo ei ole missään edistynyt automaattisesti ja itsestään vaan aina on tarvittu vahvoja ihmisiä, jotka ovat katsoneet ympärilleen kriittisesti ja vaatineet muutosta.Vaikka Canth eli 1800-luvulla, hän voisi edelleen olla esimerkki rajojen ylittämisen tarpeesta yhteiskunnassa.Minna Canth toimi samaan aikaan sekä talouden että kulttuurin kentillä. Hän keräsi ajatteluunsa vaikutteita Suomen rajojen ulkopuolelta ja oli merkittävä valtakunnallinen keskustelija, mutta vietti elämänsä Helsingin ulkopuolisessa Suomessa. Elämä suuren perheen yksinhuoltajana ei ollut helppoa.Yhteiskunnan uudistaminen onnistuu nykyäänkin, kun asenteiden luomat rajat kyseenalaistetaan uudella ajattelulla.