Pääkirjoitus

Ja nyt oppitunti Britanniasta

Suomalaisille

EU-aika on ollut opettavaista. Aiemmin Etelä-Euroopan poliittinen kulttuuri ja talouden tila eivät suuremmin kiinnostaneet. Kreikan kriisissä suuri yleisö seurasi jo tarkasti, miten Kreikan hallitus räpiköi rahattomana. Tutuksi tuli asetelma, jossa pohjoiset euromaat edustavat toisenlaista kulukulttuuria kuin eteläiset.Nyt on moni suomalainen avannut itselleen uuden maailman seuraamalla Britannian EU-eroprosessia – joka muistuttaa katteettomassa ylpeydessään hieman Kreikan uhoa ennen maan alistumista.Moni suomalainenkin tuntee jo John Ber­cowin, alahuoneen kovaäänisen puhemiehen. Televisiosta on seurattu suoria lähetyksiä parlamentista. Katsojat ovat pohtineet outoa puhejärjestystä, kummia äänestystapoja ja jännittäneet brexit-äänestyksiä yötä myöten.Valistuneimmat väittelevät baareissa jo Thomas Erskine Maysta. May kirjoitti vuonna 1844 julkaistun teoksen, jossa kerrotaan, miten parlamentti toimii. Siinä tehtiin selväksi ennakkotapauksien avulla, että hallitus ei voi tuoda samaa esitystä parlamentin äänestettäväksi uudestaan ja uudestaan. Britannian hallitus ei tiennyt asiasta ennen kuin Bercow muistutti. Suomessakin havaittiin, että prosessissa on sentään yksi auktoriteetti.