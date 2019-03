Pääkirjoitus

Suomen politiikan konkarit lähtevät yhdessä vaalikiertueelle

Kotimaan politiikan

pitkä­aikaiset vaikuttajat Mauri Pekkarinen (kesk) ja Eero Heinä­luoma (sd) lähtevät huhti­kuussa vaalikiertueelle ympäri maan – yhdessä.Pekkarisella tulee eduskunta­vaaleihin mennessä 40 vuotta kansanedustajana täyteen. Hänen edustajanuransa alkoi vuoden 1979 vaaleista.Heinäluomalle edustajavuosia ei ole kertynyt yhtä paljon: hän tuli eduskuntaan vuoden 2003 vaaleissa. Heinäluomalla on kuitenkin ollut sormensa pelissä kotimaan politiikassa aina 1980-luvulta lähtien, kun hän oli töissä SAK:ssa.Kumpikin on uransa varrella toiminut myös ministerinä. Nyt kumpikin pyrkii EU:n parlamenttiin toukokuun vaaleissa.Yhteinen vaalikiertue ei ole aivan pölhö idea. Väkeä tulee todennäköisesti enemmän kuin yhden ehdokkaan tilaisuuksiin.Samalla saattaa parhaimmillaan syntyä reipasta ajatustenvaihtoa yhden ehdokkaan yksinpuhelun sijaan. Pekkarinen on tunnettu ahkerana väittelijänä eduskunnassa, eikä Heinäluoma jää hänestä paljon jälkeen.Joihinkin tilaisuuksiin osallistuu vierailevana tähtenä vielä Kimmo Sasi (kok). Hänkin tähtää EU-parlamenttiin. Sasi oli kansanedustajana vuodesta 1983 vuoteen 2015, mutta putosi silloin eduskunnasta. Myös Sasi on entinen ministeri.Brysselissä ja Strasbourgissa niin kiehtoo kotimaan politiikan veteraaneja?Kaikki kolme konkaria ovat nähneet kotimaan politiikassa käytännössä kaiken. Uusia haastavia tehtäviä ei kotimaassa ­todennäköisesti olisi tarjolla nykyisten puoluejohtajien aikana. EU-parlamentti on kaikilta kolmelta vielä kokematta.EU-vaaleissa kolmikolla on ­ainakin kohtuulliset mahdollisuudet läpimenoon. EU-vaaleissa vaalipiirinä on ­koko maa, joten ehdokkaan on hyvä olla kaikkialla valtakunnassa tunnettu.Konkarit osaavat kyllä vaalimatematiikan ja laskevat, kuinka monta paikkaa omalle puolueelle on tulossa ja ketkä niistä kamppailevat.Puhe konkareista on myös suhteellista. EU-parlamentin mittapuulla kukaan kolmikosta ei ole poikkeuksellisen iäkäs.