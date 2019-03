Pääkirjoitus

Luonnon­onnettomuuden jälkeinen hiljaisuus viestii täystuhosta

Hirmumyrsky Idai

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

iski Mosambikin rannikolle Kaakkois-Afrikassa viime viikon perjantaina. Jo pari päivää ennen hirmu­myrskyä viran­omaiset tiedottivat joidenkin kymmenien ihmisten kuolleen tulvissa ja rankkasateissa Mosambikin pohjoisosissa sekä naapurimaassa Malawissa.Hirmumyrskyn jälkeen kului useita päiviä ennen kuin tuhon laajuus alkoi valjeta. Vasta alkuviikosta maailmalle levisi tieto, että Helsingin kokoinen Beiran kaupunki on todennäköisesti tuhoutunut lähes kokonaan. Lopullista kuolonuhrien määrää Mosambikissa, Malawissa ja Zimbabwessa voi toistaiseksi vain arvailla.Luonnonkatastrofin jälkeinen hiljaisuus on yleensä viesti täystuhosta. Kun katastrofi on riittävän iso, se katkaisee myös yhteydet maailmalle, eivätkä avustusjärjestötkään pääse heti paikalle.Tällä kertaa hirmumyrsky runteli yhtä maailman köyhimmistä alueista. Köyhässä maassa ei ole infrastruktuuria ihmisten evakuoimiseen myrskyn lähestyessä toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa hirmumyrskyihin osataan varautua kunnolla ja suunnitelmat kyetään myös tarvittaessa toteuttamaan.Beiralaisista suuri osa asui ruoko- tai kaislamajoissa, jotka hajoavat helposti kovassa tuulessa.