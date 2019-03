Pääkirjoitus

Kazakstanin presidentti haluaisi näyttää hallitun luopumisen mallia

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

N yt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

päättäjät joutuvat jännittämään äänestäjien ratkaisuja hermostuneina, mutta monessa maailman maassa vaalit ovat johtajille oman uran helpoin vaihe. Esimerkiksi Kazakstanissa presidentti Nursultan Nazarbajev valittiin vuonna 2015 viidennelle kaudelleen 97,7 prosentin ääni­osuudella.Jotta yksinvaltias saisi hyvän jälkimaineen, hänen täytyy ensin hankkia valta, sitten käyttää sitä taitavasti ja lopulta osata luopua.Nazarbajev yrittää selvittää tämän kolmiottelun kunnialla. Hänestä tuli maansa ensimmäinen valtionpäämies, kun Neuvostoliiton hajotessa neuvostotasavalloista tuli itsenäisiä. Nazarbajev oli sattunut nousemaan alueen kommunistijohtajana huipulle juuri oikeaan aikaan.Kolme vuosikymmentä kestänyt valtakausi on mennyt odotuksia paremmin. Alueeltaan laaja mutta väestöltään pieni maa Venäjän ja Kiinan välissä oli etnisesti hajanainen ja taloudellisesti heikko.Kansalaiset eivät ole Nazarbajevin aikana nauttineet vapauksista, mutta talous on kehittynyt, koulutustaso on noussut, ja maa on hämmästyttävän onnistuneesti tasapainoillut suurvaltojen välillä. Keski-Aasian mittapuulla Kazakstan on onnistunut. Tosin kisa ei ole kova.Nazarbajev yrittää näyttää mallia muille kaltaisilleen johtajille, miten presidentin tehtävästä voi myös luopua. Hän ilmoitti tällä viikolla eroavansa ja viittasi terveydellisiin syihin. 78-vuotiaan valtionpäämiehen kohdalla perustelussa voi hyvinkin olla perää.Luopuminen on kuitenkin huolellisesti valmisteltu. Eikä Nazarbajev ei luovu kaikesta vallasta. Hän jatkaa esi­merkiksi valtaansa hiljattain kasvattaneen turvallisuusneuvoston johdossa.Nazarbajevin tytär Dariga Nazarbajeva puolestaan nousi tämän viikon järjes­telyissä senaatin puhemieheksi.Joidenkin arvioiden mukaan hallitun vallanvaihdon esikuva on Singaporen edesmennyt johtaja Lee Kuan Yew, joka väistyi pitkän valtakauden jälkeen maansa johdosta mutta asteittain.Jos Nazarbajevin malli toimii, se voisi kiinnostaa esimerkiksi Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia.