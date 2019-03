Pääkirjoitus

Euroopan maltillisen oikeiston EPP-ryhmä löi Orbánia kukkasella

pääministerin Viktor Orbánin toimet nostattavat pari kysymystä. Mihin hän tarvitsee EU:ta, jos unioni on niin paha kuin hän väittää? Miksi Orbán yrittää pitää puolueensa Fideszin Euroopan oikeistoryhmässä, EPP:ssä, jos ryhmä ei edusta Fideszin arvoja?Maltillista oikeistoa edustava EPP jäädytti keskiviikkona Fideszin jäsenyyden. Jäsenyys voidaan päätöksen mukaan palauttaa, kun orbanistit kunnioittavat taas demokratian pelisääntöjä Unkarissa.Ensimmäiseen kysymykseen on lyhyt vastaus: raha. Unkari tarvitsee EU:n tukia ja unionin sisämarkkinoita. Ruokkivan käden pureminen taas on politiikkaa: Orbán nostattaa kansaa ulkoisia vihollisia vastaan pysyäkseen vallassa.Ensimmäisen kysymyksen vastaus antaa vinkin toiseen kysymykseen. EU:n tukea ja taloudellisen yhteistyön etua on valunut unkarilaisten selvitysten mukaan tahoille, joille Orbán haluaa sitä valuvan.Yhteistyö EU-parlamentissa tarjoaa Orbánille mahdollisuuden todistella, että Fideszillä on tunnustettu asema unionin demokratiassa ja että Unkarin oloja voidaan parlamentissa sekä puolueryhmässä kritisoida. Se on pieni hinta, jos toisessa vaakakupissa ovat EU-rahalla tehdyt afäärit, joita voi vallassa pysyen ohjailla.