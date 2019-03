Pääkirjoitus

Eurooppa on luonut itse itselleen heikkoutta, jota ulkopuoliset voivat hyödyntää

on vasta nyt heräilemässä Kiinan taloudellisen laajentumisen vaaroihin. Näihin päiviin saakka Eurooppa on laskenut, että Kiina on kaukainen kauppakumppani, jonka kanssa tehtävä taloudellinen yhteistyö tuo etuja Euroopalle.Nyt suunta muuttuu. Kiina koetaan entistä selvemmin myös uhkaksi, johon pitää varautua. Varautuminen vain on vaikeaa. EU osaa puolustautua monenlaisia uhkia vastaan, mutta rahaa varten ei ole suojausta. Kiina käyttää tätä takaporttia, jota EU:n on hyvin vaikea sulkea: markkinat ovat vapaat, raha liikkuu, yrityksiä ostetaan sekä myydään, ja unionimaat keräävät mielellään investointeja.Kiinalaiset yritykset tekevät lännessä ja Afrikassa hankintoja, joilla ne saavat sekä itsensä että Kiinan kannalta strategisia asemia. Näitä voivat olla esimerkiksi tiet, maaperän varannot, informaatioyhteydet ja satamat. Kiinalaisten yritysten ja valtion välinen raja on sumea. Valtio voi tukea yrityksiä, eikä niillä ole mahdollisuuksia kieltäytyä tekemästä yhteistyötä valtion kanssa, jos päättäjät sitä vaativat.Euroopan suurmaat – Ranska ja erityisesti Saksa – kääntävät EU:n ruoria. Ne vaativat, että kilpailupolitiikkaa on muutettava, jotta Eurooppa voisi rakentaa taloudellista vastavoimaa. Ranskaa ja Saksaa harmittaa, että kilpailupolitiikasta vastaavat estivät ranskalais-saksalaisen raidealan jätin rakentamisen Siemensin ja Alstomin toimintoja yhdistelemällä.Maakaksikon vaatimus on hankala: kuluttajan asialla oleva kilpailupolitiikka pitäisi virittää jäsenmaiden etuja varjelevaksi. Kun eurooppalaisia yritysjättejä rakennettaisiin todennäköisimmin suurmaissa, linjan muutos ei palvelisi koko yhteisöä eikä pieniä maita.erusongelma on kuitenkin siinä, että tulevaisuuden kannalta tärkeillä sektoreilla – vaikkapa alusta- ja digitaloudessa – EU on silpoutunut, eikä yhtenäistä markkinaa ja yhtenäistä sääntöpohjaa ole syntynyt. Energiasektorikin on palasina.EU:n suuret maat ovat suojanneet omia etujaan, pitäneet kiinni maiden välisistä rajoista ja päätyneet näin haittamaan yhteisen edun toteutumista. Ne itse ovat luoneet heikkoutta, jota EU:n ulkopuoliset toimijat voivat hyödyntää.