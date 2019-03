Pääkirjoitus

Äänestäjä, ethän sekoita Helsinkiä Uuteenmaahan

Tällä viikolla

vaalimainokset alkavat ilmestyä katukuvaan. Kuntaliitto suosittaa, että katu- ja tienvarsimainoksia aletaan pystyttää 27. maaliskuuta, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista.Aiempien kokemusten perusteella näissäkin vaaleissa käy niin, että annettu ääni ei menekään aiotulle ehdokkaalle vaan jollekulle aivan muulle. Usein syynä on se, että äänestäjä asuu eri vaalipiirissä kuin missä haluttu ehdokas on ehdolla.Erityisen suuri erehdyksen vaara on pääkaupunkiseudulla, jossa on kaksi vaalipiiriä: Helsingin vaalipiiri ja Uudenmaan vaalipiiri. Helsinki on kyllä osa Uudenmaan maakuntaa, mutta on suuren asukasmäärän vuoksi oma vaalipiirinsä.Vaalihistoria tuntee tapauksia, joissa vain pienissä piireissä tunnettu ehdokas on päässyt Helsingistä eduskuntaan, koska Uudeltamaalta on samalla numerolla ollut ehdolla ison potin kerännyt ääniharava. Helsinkiläisen ehdokkaan on sellaisissa tapauksissa jopa arveltu päässeen eduskuntaan tunnetumman uusmaalaisen ehdokkaan siivellä.Äänestää voi vain sen vaalipiirin ehdokasta, jossa itse asuu. Ehdolle voi sen sijaan asettua missä vaalipiirissä tahansa, kotipaikasta riippumatta. Nykyisin ehdolla voi olla vain yhdessä vaalipiirissä kerrallaan. Ennen vuotta 1970 ehdolla saattoi olla useassa vaalipiirissä yhtä aikaa.ämän kevään vaaleissa tunnetuimpia muualta kuin kotipaikkansa vaalipiiristä ehdolla olevia ovat puolustusministeri Jussi Niinistö (sin) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin).Kumpikin asuu nykyisin Helsingissä, mutta molemmat ovat ehdolla Uudenmaan vaalipiirissä, jonka alueella kumpikin asui ennen.Vaalipiirin valinnasta tuskin on haittaa: Uudeltamaalta puolue saa ensimmäisen edustajapaikkansa pienemmällä ääniosuudella kuin Helsingistä.Se voi myös selittää, miksi tähtiliikkeen perustaja ja puheenjohtaja Paavo Väyrynen on ehdolla Uudeltamaalta, vaikka hän ilmoittaa kotipaikakseen Keminmaan. Aiemmissa vaaleissa Väyrynen on päässyt läpi toisinaan Lapista, toisinaan Uudeltamaalta.