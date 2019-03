Pääkirjoitus

Uskonrauhaa on vaalittava Suomessa

Islamilainen

rukoushuone joutui hiljattain ilkivallan kohteeksi Helsingissä. Tapaus ei ollut ensimmäinen. Vastaavaa ilkivaltaa on nähty muuallakin. Oulussa rukoushuoneeseen on muun muassa heitetty savukranaatti.Helsingin juutalainen seurakunta on joutunut jatkuvasti suojautumaan sitä vastaan kohdistuvalta vihalta. Seura­kunnan kiinteistöä ja jäseniä on uhattu muun muassa soitoin ja vihapuheella.Evankelis-luterilaisissa seurakunnissa monet ovat kokeneet järkyttäviä hetkiä, kun joku on käynyt sytyttämässä kotikirkon tuleen. Oman kirkon menetys horjuttaa ihmisten turvallisuuden tunnetta.Suomi on kansainvälisesti verrattuna hyvin vakaa ja turvallinen maa. Yksi osa turvallista elämää on vapaus harjoittaa omaa uskontoaan ilman pelkoa.Vaikka uskontokuntiin kohdistuneet ilkivallan ja vihan teot näyttävät yksittäistapauksilta, jokainen niistä on liikaa. Maailmalla on riittävästi esimerkkejä siitä, mihin eri uskontokuntiin kohdistuva vihanlietsonta voi pahimmillaan johtaa.Uskonrauha ei toteudu, jollei sitä vaalita. Poliisilla on tässä tärkeä rooli, koska suomalaiset luottavat poliisiin. Ripeä toiminta syyllisten vastuuseen saattamiseksi ehkäisee vastaavia tekoja.