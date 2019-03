Pääkirjoitus

Poliitikonkin on voitava kulkea kaduilla rauhassa

Ulkoministeri

Timo Soinia (sin) yritettiin lyödä Vantaalla järjestetyssä yleisötapahtumassa sunnuntaina. Ennen kuin mitään ehti tapahtua, poliisit painoivat hyökkääjän maahan.Tapahtumassa oli muidenkin puolueiden edustajia. Tapausta tutkitaan pahoinpitelyn yrityksenä ja virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena.Poliisi ei ole löytänyt tietoja teon suunnitelmallisuudesta.Hyökkääjä oli pukeutunut Soldiers of Odin -järjestön takkiin. Järjestö tunnetaan muun muassa katupartioistaan ja ulkomaalaisvastaisuudestaan.Välikohtauksen jälkeen Soini jatkoi kansalaisten kanssa jutustelua. Muissa puolueissa tapahtunut herätti runsaasti paheksuntaa ja protesteja.Maanantaina kerrottiin uudesta häirintätapauksesta. Häirinnän kohteena oli vasemmistoliiton maahanmuuttajataustainen ehdokas.Suomi oli pitkään lintukoto, jossa eturivin poliitikotkin saivat kulkea kansan parissa joutumatta suuremmin häirityksi. Parin viime vuosikymmenen aikana turvatoimia – sekä näkyviä että piilossa pysytteleviä – on kuitenkin lisätty.Lähimenneisyydestä muistetaan muun muassa silloisen valtiovarainministerin Iiro Viinasen (kok) saama pommiuhkaus vuonna 1992. Niinikään valtiovarainministerinä toimineen Alexander Stubbin (kok) kodin ikkunoita ammuttiin ilmakiväärillä elokuussa 2015.uten aiheesta on jo muualla sanottu, hyökkäys kansanedustajaa vastaan on hyökkäys edustuksellista demokratiaa vastaan.Kaikista kansan edusmiehistä ja -naisista tai heidän mielipiteistään ei tarvitse pitää, mutta henkilökohtainen koskemattomuus pitää silti taata jokaiselle.Poliittinen ilmapiiri ja kielenkäyttö ovat kiristyneet vuosikymmenen aikana.Totuudella tai eri näkökulmien esittelyllä ei enää ole poliittisessa retoriikassa samanlaista arvoa kuin ennen.Vastakkaisia ajatuksia ei haluta edes kuulla, ja poliittisesta vastapuolesta ollaan valmiita levittämään mielikuvituksellisia väittämiä.Ilmiö näyttää olevan maailmanlaajuinen. Sanoista on lyhyt matka tekoihin.