Pääkirjoitus

Kreikassa populistipuolue kasvoi vastuuseen

Vuoden 2015

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

eduskuntavaalien alla Suomen poliittista keskustelua kuumensi Kreikka. Maalle oli järjestetty talousapua. Kaikki tiesivät, että lisää tarvitaan. Erityisesti perussuomalaiset vaativat ennen vaaleja, että suomalaisten rahat on pidettävä Suomessa. Kun puolue päätyi hallitukseen, Suomen hallitus antoi luvan aloittaa neuvottelut, jotka lopulta johtivat Kreikan kolmannen tukipaketin hyväksymiseen.Kreikka pitää lokakuussa parlamenttivaalit. Oikeistolainen Uusi demokratia -puolue on mennyt tiedusteluissa hallituspuolue Syrizan ohi.Syrizan ansiolista on kolmannen tukipaketin hyväksymisen jälkeen melkoinen. Kreikka sai apunsa ohessa erittäin pitkän ja yksityiskohtaisen listan siitä, mitä sen tulee tehdä. Syriza on toteuttanut listan vaatimuksia kiitettävästi ja irronnut tukiohjelmasta sekä hakenut markkinoilta lainaa. Kreikan talous on ollut pari vuotta kasvussa. Esimerkiksi Italia on jäänyt vauhdissa taakse.Kreikka ei ole kuivilla: se on valtavan velkavuoren alla, tuottavuus on yhä heikkoa ja työttömyysaste on yli 18 prosenttia. Maa on kuitenkin tullut vastuulliselle talouslinjalle entisen populistipuolueen vetämänä. Puolueen vastuullisuus voi tosin olla koetteilla, jos sitä uhkaa vaalitappio.