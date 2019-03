Pääkirjoitus

Ensin puolueen etu, toiseksi oma etu ja vasta kolmanneksi isänmaan etu

Unkarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

M ay

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

ulkopuolisessa maailmassa harvemmin siteerataan maan pää­ministeriä Viktor Orbánia häntä myötäillen.Nyt on syytä. Kun EU:n ylimmät poliittiset päättäjät kokoontuivat viime viikolla Brysseliin huippukokoukseen miettimään Britannian EU-eroa, Orbán tiivisti kokemuksensa Britanniasta: yksikään Britannian konservatiivi­johtaja ei ole ajatellut toiminnassaan muuta etua kuin puolueensa etua.Jos Orbán sanoo näin valtaetujen haalimisesta, asiantuntijaa kannattaa uskoa.Tiistaina näytti siltä, että Britannian kansanedustajat ottavat keskiviikkona brexit-prosessin ruorin pääministeri Theresa Maylta. Parlamentti äänestänee useista parlamentin sisältä nousseista vaihtoehdoista, joissa tarjotaan erilaisia tapoja viedä eroprosessia eteenpäin. Kaikkia niitä yhdistää se, ettei tapa ole ihan se, mitä May on tarjonnut.Parlamentti antoi jo aiemmin varoi­tuksen Maylle. Puhemies John Bercow ilmoitti, että hallitus ei voi tuoda samaa eroesitystä äänestettäväksi uudestaan ja uudestaan.Mayta on puolustettu kertomalla, että hän joutui mahdottoman tehtävän eteen. Oli yhtä aikaa pidettävä kiinni konservatiivipuolueen sekä maan edusta ja haettava EU:lta niitä etuja, joita brexit-äänestyksen alla kansalle valheilla luvattiin.Toisaalta Mayn olisi pitänyt ymmärtää ajoissa, että nämä kolme tietä vievät eri suuntiin, eikä niitä pitkin voi kulkea yhtä aikaa. Tuntuu kuin tämä ilmeinen totuus olisi valjennut Maylle vasta brexit-prosessin loppumetreillä. Senkään jälkeen hän ei muuttanut mitään toiminnassaan.epäonnistui. Jos hän ei olisi pannut oman puolueen etua isänmaan edun edelle, hän olisi hakenut pehmeämpää brexitiä ja varmistanut ajoissa parlamentista, mikä malli saa riittävän tuen.Kun parlamentti nyt siirtää Mayta ­sivuun, hänelle avautuu loistava mahdollisuus tehdä vielä enemmän vahinkoa. Parlamentin neuvoja ei ole pakko noudattaa, mutta noudattamatta jättäminen olisi paha virhe. Parempi olisi luopua tehtävästä. Se ei tuskin tekisi enempää vahinkoa edes omalle puolueelle.Spilt milk, sanoisi britti.