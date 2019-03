Pääkirjoitus

Puolueiden tekisi mieli antaa lupauksia uusista ratahankkeista

Puolueilla

on suurten raide­hankkeiden kanssa ongelma. Äänestäjät kuulisivat mielellään lupaukset nopeista yhteyksistä Helsingistä Tampereelle ja Turkuun sekä Helsingin ratapihan liikenne­sumpun purkamisesta Pisararadan avulla.Samaan aikaan on selvää, että pelkästään valtion budjetin kautta rahoitettuina hankkeita ei saada eteenpäin, vaikka vaalikampanjassa miljarditason lupaukset ovat muuten herkässä.Siksi pitäisi kehittää tapa, jolla kukin puolue voisi osoittaa halunsa viedä hankkeita eteenpäin ilman lopullista vastausta niiden rahoittamiseen.Väistyvä hallitus yritti ratkaista ongelman omalta kohdaltaan tekemällä suunnitelman raideyhtiöiden perustamisesta. Osakkaiksi voisivat tulla myös esimerkiksi kunnat ja kotimaiset eläkeyhtiöt.Hankkeen eteneminen tyssäsi kuitenkin hallituksen eroon ja siirtymiseen toimitusministeristövaiheeseen.Oppositiossa Sdp on iloinnut hallituksen yhtiömallin kaatumisesta mutta vakuuttanut puolueen tukevan hankkeita.Ongelma pysyy silti ennallaan. Hankkeet pitäisi panna järjestykseen, mutta ennen vaaleja ei ole mukavaa sanoa, että rahaa ei ole rajattomasti. Luvassa on siis paljon toiveita ja vähän lupauksia.