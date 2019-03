Pääkirjoitus

Kun kaikki ajavat omaa etuaan, mikään ei etene

EU-ero ajautui lopulta tilanteeseen, jossa mikään ei käy. Kun pääministeri Theresa Mayn erosopimus tyrmättiin kaksi kertaa ja puhemies John Bercow kielsi tuomasta sitä enää uudestaan äänestettäväksi, parlamentti otti ohjakset.Parlamentti sommitteli useita muutoksia ­eroamisehtoihin ja -tapaan. Tiistai-illan äänestyksissä kävi kuitenkin niin, ­että ­yksikään ehdotus ei saanut enemmistöä.Sekava prosessi on tehnyt selväksi sen, että Britannian päättäjät ovat ajaneet hankkeella omaa etuaan, eivät isänmaansa etua. Eron tielle jouduttiin, kun silloinen pääministeri David Cameron halusi vetää puolueensa rivit suoriksi ja vahvistaa omaa asemaansa lupaamalla EU:sta kansanäänestyksen, jonka hän voittaisi.EU-äänestyksen alla eroa ajavat valehtelivat, koska he katsoivat voivansa tehdä erolla poliittista ja taloudellista voittoa. Muutamat rahakkaat brexit-henkilöt siirsivät omaisuuttaan pois Britanniasta, kun he tajusivat, mikä taloudellinen vaara brexit on – päädyttiinpä sitten kovaan tai sopimusvaraiseen eroon unionista.Bertelsmann Stiftung -ajatus­pajan tuore selvitys arvioi, että kova brexit johtaisi Britanniassa 57 miljardin euron vuotuisiin hyvinvointitappioihin – markkinoiden heikentymisestä aiheutuviin menetyksiin. Mayn mallin tapainen pehmeämpikin ero söisi 32 miljardia vuodessa.May lupasi tiistaina jättää paikkansa, jos hänen erosopimuksensa voittaa. Se ei ollut uhraus. Mayn poliittinen ura on jo ohi. Hän on konservatiivipuolueelle brexit-prosessin jälkeen vain rasite.brexitiä konservatiivi­puolueessa ajaneet kuulivat lupauksen, osa heistä kääntyi Mayn sopimuksen taakse. Ei siksi, että se olisi jotenkin jalostunut paremmaksi. He laskivat, että sopimuksen hyväksyminen ja siihen liitetty Mayn ero tarjoaisivat heille mahdollisuuden nousta Britannian johtoon. Yksi näistä raadonsyöjistä oli Boris Johnson, joka aiemmin katsoi oman henkilökohtaisen etunsa tulevan tyydytetyksi parhaiten kovalla brexitillä.Parlamentin jäsenet taas eivät päästäneet maataan umpikujasta, koska he pelkäsivät vastuullisen ratkaisun vaarantavan heidän poliittisen uransa.