Pääkirjoitus

Attendon tulos kärsi kovasta laajentumistahdista

Muutamat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

A

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

yksityisten hoivayritysten toimipaikat ovat jääneet alkuvuonna kiinni ala-arvoisesta vanhustenhoidosta. Niiden toiminnasta on tehty rikosilmoituksia, ja eräitä hoitolaitoksia suljettiin. Yksi ongelmiin joutunut ketju on ruotsalainen Attendo. Ongelmia oli myös Esperi Carella.Attendo antoi torstaina tulosvaroituksen. Yhtiön osake halpeni Tukholman pörssissä. Yhtiö perusteli tulosongelmiaan sillä, että se joutuu palkkaamaan lisää ihmisiä Suomessa, jotta palveluiden laatu parantuisi. Attendon viime vuotta koskevat tulostiedot kertovat, että tämä ei ole koko selitys tulosvaivoille. Annettu selitys kuulostaa hyvältä kohun jälkeen.Yhtiön tulos heikkeni viime vuonna edellisestä vuodesta, ja alamäki jyrkentyi vuoden loppua kohti. Käyttökate oli välttävä. Tulosnumeroiden alta paistaa yhtiö, joka huomasi kultaryntäyksen alkaneen ja löi kaasun pohjaan. Hoivabisnes kasvaa väen ikääntyessä. Vanhuksilla on Pohjoismaissa varaa ostaa hoitoa. Kunnilla ja valtiolla on tarve hakea toiminnan tehokkuutta, ja yksityinen toiminta lupaa sellaista. Ikkuna bisnekselle aukesi muutama vuosi sitten. Se, joka ehtii ensiksi, voittaa eniten ja valloittaa markkinoita.ttendo on laajentunut nopeasti vuoden 2017 alun jälkeen. Etenkin Suomi näyttäisi olleen kiikarissa – ehkä tekeillä olleen ja nyt kuopatun sote-uudistuksenkin vuoksi.Jotta alavireinen tuloskehitys kääntyisi, Attendon uudet hoitolaitokset on saatava nopeasti tuottaviksi. Käyttöaste on nostettava – pedit on täytettävä. Tuloslaskelman työvoimalukemista käy ilmi, että hoitohenkilökunnan lisäämisessä ei ole ollut yhtä kiire. Attendo kertoo nyt palkkaavansa lisää väkeä mutta yrittää samaan aikaan saada säästöjä palkkakuluihin muuttamalla hoitajien nimikkeitä.Kun moraalista paheksuntaa Suomessa harrastetaan, sen suuntaamistakin voisi rehellinen pohtia. Ketkä olivat vastuussa siitä, että tämä bisnes aukesi melkoisen hillitsemättömänä ja kohtuuttomilla säästöodotuksilla siivitettynä? Ja kuka on se osakkeenomistaja, joka kurssikehityksestä päätellen pettyi, kun Attendo joutuu vaarantamaan omistajien voittoja parantaessaan palveluitaan?