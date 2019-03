Pääkirjoitus

Vaalituloksessa on yhä yllätysvaraa

Varmaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

jokainen puolue toivoo, että vaalien lähellä oma kannatus olisi nousujohteisella uralla. Silloin puolue saattaa saada ylimääräistä lisää niin sanotusta voittajan vankkurit -ilmiöstä. Se myös tekee hyvää kampanjatyöntekijöiden motivaatiolle.Nyt näyttää hyvältä vuorostaan perussuomalaisilla. Ylen perjantaina julkistetussa kannatuskyselyssä puolue loikkasi suoraan kolmanneksi, ohi keskustan ja vihreiden. Eikä kyselyn kakkonen, kokoomus, ole sekään enää kaukana edellä.Muutokset toki mahtuvat tutkimuksen virhemarginaaliin. Mutta perussuomalaisten kannatus on ollut Taloustutkimuksen mittauksissa nousujohteinen viime vuoden lopulta lähtien.HS:n vain viikko sitten julkaisemassa mittauksessa perussuomalaiset olivat vasta viidentenä. Kyselyitä ei pidä verrata suoraan toisiinsa, sillä eroja on muun muassa korjauskertoimissa.Kyselyt eivät aina osu kohdalleen. Erityisen vaikeaa se on ollut perussuomalaisten ja sen edeltäjän Smp:n kohdalla. Kyselyn tarkkuus kärsii, jos vastaaja ei halua kertoa vieraalle utelijalle, mitä puoluetta aikoo äänestää.Eniten vaalitulokseen vaikuttaa loppusuoralla silti se, että todennäköisesti nukkuva äänestäjä herääkin uurnille.