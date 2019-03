Pääkirjoitus

Ukrainassa tyytymättömyys etsii itselleen kanavaa

sunnuntaina ukrainalaiset äänestävät presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Monissa aikaisemmissa presidentinvaaleissa kovin kisa on käyty Venäjän-mielisten ja länsimielisten ehdokkaiden välillä. Nyt tilanne toinen.Moskovan suuntaan katsovilla ehdokkailla ei ole kyselyissä asiaa kolmen kärkeen. Syyt on helppo ymmärtää. Venäjä on ottanut haltuunsa Krimin niemimaan ja ylläpitää sotaa Itä-Ukrainassa. Se on muuttanut asenteita ja kallistanut vaa’an länsimielisten hyväksi. Toinenkin syy liittyy Itä-Ukrainaan. Vaaleja ei voida sodan takia pitää Donetskin ja Luhanskin alueilla, mistä Venäjän-mieliset aiemmin rohmusivat ääniä.Äänestäjät tuntuvat hakevan vaaleista irtiottoa menneeseen. Suosiokyselyjen kärjessä on politiikan uusi tulokas, televisiosta tuttu näyttelijä ja koomikko Volodymyr Zelensky. Vanhaa maailmaa edustavat presidentti Petro Porošenko ja entinen pääministeri Julija Tymošenko käyvät kovaa kisaa siitä, kumpi pääsee toiselle kierrokselle Zelenskyn vaihtoehdoksi.Asetelmassa voi nähdä Ukrainan kannalta sekä hyvää että huonoa. Hyvää on se, että kaikista konflikteista huolimatta ukrainalaisten ajatukset ovat maan sisäisissä asioissa. Huonoa on se, että ajatuksissa päällimmäisenä on tyytymättömyys korruptioon sekä valtaa ja rahaa hallitsevaan eliittiin.Ukraina on pinta-alaltaan suuri maa. Sen läntisin piste on yhtä kaukana lännessä kuin Turku ja itäisin piste kauempana idässä kuin Moskova. Historia on muokannut maata siten, että henkinen muutos idästä länteen mentäessä on suuri. Halu suuntautua länteen on nyt suurempi kuin aiemmin, mutta ajatus vaikkapa EU-jäsenyydestä kuuluu kaukaisiin haaveisiin.ähivuosina realistisempaa on jatkaa omia uudistuksia ja yrittää saada yhteiskunta ja sen instituutiot toimimaan paremmin. Se kohentaisi myös tavallisten ukrainalaisten elintasoa.Tilannetta helpottaisi Itä-Ukrainan konfliktin helpottaminen. Avaimet siihen ovat Moskovassa. Siellä pitäisi tunnustaa, että nykytilanteesta ei ole Kremlille hyötyä sisä- eikä ulkopolitiikassa.