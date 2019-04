Pääkirjoitus

Koko maan julkisuus auttaa ehdokasta Uudellamaalla

Mikäli

U udenmaan

mielii eduskuntaan Uuden­maan maakunnasta eli Helsingin tai Uudenmaan vaali­piireistä, kannattaa olla jo valmiiksi valta­kunnallisesti tunnettu henkilö, joko politiikasta tai muualta.Näin voisi päätellä HS:n teettämästä ja Kantar TNS:n toteuttamasta kyselystä (HS 1.4.).Toisin kuin suuressa osassa muuta Suomea, paikallinen tai alueellinen tunnettuus ei yksin takaa edustajanpaikkaa.Ennakkoon arvioituna Helsingissä ja Uudellamaalla edustajat eivät sanottavasti vaihdu. Kummassakin vaalipiirissä on vain harvoja luopujia.Esimerkiksi Helsingistä Eero Heinäluoma (sd) pyrkii tällä kertaa vain EU-parlamenttiin, mutta tilalle on tarjolla muun muassa tytär Eveliina Heinäluoma sekä Pentti Arajärvi.Helsingissä kymmenen suosituimman ehdokkaan joukossa olevista vain yksi ei ole kansanedustaja. Hän on vihreiden Maria Ohisalo, joka sai näkyvyyttä sijaistaessaan Touko Aaltoa (vihr) tämän sairausloman ajan. Ohisalo on vihreiden ensimmäinen varapuheenjohtaja.Kyselyn perusteella perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho tekee paluun eduskuntaan Helsingistä.Keskustalle Helsinki on vaikea vaali­piiri. Vahvin ehdokas on ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikainen, joka tähän asti on valittu Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.vaalipiirin ympyröitä heiluttaa perusuomalaisten perustajajäsenen Timo Soinin (sin) luopuminen eduskuntapaikastaan. Soinin imussa olisi sinisten ehdokaslistalta voinut helpommin mennä läpi.Sinisten ministerit Sampo Terho ja Jussi Niinistö ovat juuri ja juuri kymmenen suosituimman ehdokkaan listan ulkopuolella. Lopputulos riippuu sinisten ­koko listan suosiosta Uudellamaalla.Uudenmaan kymmenen suosituimman ehdokkaan joukossa vain yksi on nykyisen eduskunnan ulkopuolelta: Pirkka-Pekka Petelius (vihr).Vasemmistoliiton Esko Seppänen yrittää paluuta eduskuntaan. Hänen tilannettaan helpottaa se, että Kari Uotila ei enää asetu ehdolle.