Töölöntori kaipaa piristystä

Taka-Töölössä sijaitseva Töölöntori näyttää tällä hetkellä enemmän parkkipaikalta kuin viihtyisältä torilta. Keskellä kanta­kaupungin arvokortteleita sijaitseva aukio voisi kuitenkin olla elävä kauppapaikka ja kaupunkilaisten olohuone, joka houkuttelisi myös turisteja.Helsingin kaupunki on havahtunut tilanteeseen ja järjestää suunnittelukilpailun torin elävöittämiseksi. Tavoitteena on jonkinlainen ”eurooppalainen aukio”, joka palvelisi asukkaita ympäri vuoden.Torikauppa on historiallinen osa kaupunkielämää, joka tarvitsee myös aika ajoin päivitystä ollakseen toimiva osa ihmisten arkea. Turistien suosimalle Kauppatorillekin on parhaillaan vireillä uudistuksia. Tärkeä tavoite on liikkumisen helpottaminen.Hakaniemessä taas kauppahallin remontin ajaksi pystytetty väliaikainen paviljonkirakennus on saanut kiitosta sekä kauppiailta että asiakkailta. Paviljonki muistuttaa Kööpenhaminan suosittuja Torvehallerne-kauppahalleja, joissa on myyntikojuja ja pieniä ravintoloita.Yksi keino lisätä Töölöntorin houkut­televuutta voisi olla pieni ja kevytraken­teinen paviljonkirakennus, joka tekisi ­torilla asioinnista helppoa ja houkuttelevaa myös talvella.