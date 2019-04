Pääkirjoitus

Design ja arkkitehtuuri ansaitsevat uuden museon

Suunnitelmat

Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon yhdistämisestä ovat saaneet lisää konkretiaa. Helsingin kaupunki on yhdessä opetus- ja kulttuuri­ministeriön kanssa linjannut, että museo tulisi Etelä­satamaan tontille, johon aiemmin kaavailtiin Guggenheimin taidemuseota.Osapuolet myös kaavailevat, että museotoimintaa varten perustettaisiin yritys, jonka omistaisi säätiö. Itse rakennuksen toteuttaja haettaisiin kaksiosaisella suunnittelukilpailulla. Helsingin kaupunki myisi tontin kilpailun voittajalle.Rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 60–80 miljoonaa euroa. Kilpailun voittaja hankkisi rahat ja voisi rakentaa myös liiketiloja. Museon säätiö taas tarvitsee arviolta 130–150 miljoonan euron pääoman, joka tulisi Helsingin kaupungilta, valtiolta ja ehkä yksityisiltä toimijoilta.Rahoitusmalli muistuttaisi tapaa, jolla Amos Rex on toteutettu. Museon käyttökustannukset on tarkoitus rahoittaa oman toiminnan tuotoilla, valtionosuuksilla ja säätiön oman pääoman tuotoilla.Suunnitelmien mukaan museo olisi valmis vuonna 2025. Toteutuksen ratkaisee viime kädessä tuleva hallitus. Uuden museon tarve on helppo havaita, sillä kummallakin museolla on toimintaansa nähden puutteelliset tilat.Nykyinen tilanne on ollut erityisen hankala Arkkitehtuurimuseolle, jonka kävijämäärätkin ovat vain kymmenesosa Designmuseon luvuista. Arkkitehtuurimuseon talous on heikoissa kantimissa. Se tuskin pystyisi jatkamaan toimintaansa ilman muutosta.arkkitehtuuri saavutti merkittävän kansainvälisen maineen toisen maailmansodan jälkeen. Arkkitehtuuri on osa ihmisten arkea yhtä lailla kuin design.Molemmat voivat olla myös tulevai­suudessa vahva osa suomalaista identiteettiä, jota hyvin toteutettu alan museo voi osaltaan tukea.Uusi museo olisi paitsi arkkitehtuurin ja muotoilun tietopankki myös yhteiskunnallisen keskustelun herättäjä.Keskeiselle paikalle meren rantaan on syytä suunnitella rakennus, joka jo itsessään heijastaa arkkitehtuurin arvoa ja houkuttelee kävijöitä sekä Suomesta että ulkomailta.