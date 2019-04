Pääkirjoitus

Masennus ajaa liian usein eläkkeelle

jatkunut hyvä eli laskeva suunta työ­kyvyttömyys­eläkkeiden määrässä katkesi viime vuonna. Työ­kyvyttömyys­eläkkeelle siirtyi viime vuonna lähes 1 300 ihmistä enemmän kuin edellisenä vuonna. Eniten lisääntyivät mielen­terveys­syistä myönnetyt eläkkeet.Luvut ovat huolestuttavia.Kaikkiaan lähes 20 000 ihmistä jäi töistä pois työkyvyttömyyden vuoksi. Kolmannes heistä sai osatyökyvyttö­myyseläkkeen. Kasvua oli eniten 25–44-vuotiailla sekä yli 60-vuotiailla.Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ajavat ­ennenaikaisesti pois työelämästä useimmiten työuran loppuvaiheessa. Mielenterveyssyyt johtavat työkyvyttömyyteen useammin myös nuoremmilla, jolloin seuraukset ovat helposti vakavammat oman työuran ja toimeentulon kannalta.Työkyvyttömyyseläkkeeltä myös palataan työelämään, minkä vuoksi eläkkeellä olevien kokonaismäärä laski edelleen viime vuonna ja oli 139 000. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu on siitä huolimatta huolestuttava viesti.Työelämän laatuun ja ihmisten jaksamiseen työssään on syytä kiinnittää enemmän huomiota. Se on tärkeää myös siksi, että julkisen talouden rahoitus edellyttää työllisyysasteen nostamista.