Pääkirjoitus

Euroalueen budjetti ei ole tarpeellinen

Euroopan unionin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

E

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

pahimpia vikoja on se, että aikoinaan sovittua on hyvin vaikea muuttaa. Mitä lähemmäs mennään rahaa ja EU:n budjettia, sitä hankalammaksi muuttaminen käy – vaikka muuttaminen olisi kuinka hyvin perusteltua. Saavutetuista eduista ei luovuta.EU:n valtiovarainministerit keskustelivat perjantaina euroalueelle hahmotellusta budjetista. Ideaa on ajanut Ranskan presidentti Emmanuel Macron.Eurobudjetti yhdistyy Macronin moniin EU:n toimintaa virittäviin ideoihin. Yksi hänen ideoistaan on, että euro­alueelle luotaisiin oma budjetti. Se tarjoaisi taloudellista tukea, tasoitusta euromaiden taloudelliseen suorituskykyyn ja vakautusta suhdannekäänteissä, kun euroalue alkaisi edetä muuta unionia nopeammin ja syventäisi yhteistyötään.Pohjoiset euromaat ovat pyrkineet laskemaan ranskalaisten kunnianhimoa. Ranskassa pohdittua budjettia on väännetty pienemmäksi ja sen käyttötarkoituksia on korjailtu.Suomessa on tapana vastustaa EU-toiminnassa kaikkea, mikä viittaa yhteisvastuun kasvuun. Eurobudjetin koetaan lisäävän Macronin esittämässä muodossa tätä yhteisvastuuta. ”Yhteisvastuu” on mukavan epämääräinen termi: kuulostaa siltä kuin olisi suomalaisen veronmaksajan asialla, kun yhteisvastuuta vastustaa, vaikka ei kertoisi – tai edes tietäisi –, mitä tarkalleen ottaen vastustaa.urobudjettia on parempi vastustaa sillä perusteella, että se on turha. Suhdannevakautus ei tarvitse uusia ylikansallisesti kerättäviä ja ylikansallisesti hallinnoitavia budjetteja. Jäsenmaiden oma talous- ja finanssipolitiikka on ketterämpää.Lisäksi EU:lla on jo monia tapoja tukea investointeja jäsenmaissa.Jos EU:n vakautta ja kilpailukykyä haluaisi kehittää ja ottaa koko unioni ­mukaan, paras keino on, että unionin budjetti menokohteineen korjattaisiin paremmin tulevaisuuteen sopivaksi.Tämä työ on nyt alkamassa. Ongelma on, että vanhaa rahanjakoperustaa on hyvin vaikea muuttaa. Esimerkiksi Ranska panee vastaan, jos EU:n maataloustukien perusteita muutettaisiin niin, että kassasta tulisi sille vähemmän tukia.