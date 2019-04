Pääkirjoitus

Euroopan unioni kelpaa suomalaisille epätäydellisenäkin

Suomen luotetuimmista instituutioista on vakaa. Puolustusvoimat ja poliisi ovat yleensä kärjessä. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuoreessa arvo- ja asennetutkimuksessa toiseksi poliisin jälkeen oli kuitenkin noussut tasavallan presidentti.Kun lukua vertaa vuoteen 2009, presidentti onkin suurin nousija. Hiukan yllättävää kuitenkin on, että toiseksi suurimman nousun oli tehnyt Euroopan unioni.EU ei suinkaan ole listan kärjessä vaan sijan kaksikymmentä tienoilla. Siinä se on kuitenkin eduskunnan edellä.Tulos tuskin johtuu siitä, että suomalaiset olisivat yhtäkkiä alkaneet pitää EU:ta aiempaa paljon paremmin toimivana. Todennäköisempi selitys on, että sen tarve hahmotetaan nyt kirkkaammin.Kun monet suuret valtiot ovat uhmakkaita ja vallanhaluisia, hyvinvointiin ja yhteistyöhön keskittyvä unioni tuntuu suomalaiseen makuun sopivalta.Viime aikojen brexit-sotkut eivät olleet näkyvissä vielä kyselyn teon aikaan viime syksynä. Jo silloin suomalaisillekin tuli silti selväksi, kuinka moni arjen asia on perustunut EU:ssa sovittuihin päätöksiin.Myös vertailu eduskuntaan toimii hyvin: sen toimintaan voi olla tyytymätön, mutta sen päättäjissä näkyy äänestäjien koko kirjo ja se on instituutiona tärkeä.