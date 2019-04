Pääkirjoitus

on tällä viikolla kertonut suomalaisten lapsiperheiden arjesta. HS Perheviikon juttusarjassa on kerrottu muun muassa siitä, että monilla lasten saaminen perustuu pitkään harkittuun tietoiseen valintaan.Moni miettii opiskelun, työelämän ja oman elämäntavan yhteen sovittamista huolellisesti. Elämänhallinta on tärkeä taito, mutta samalla on hyvä muistaa, että kaikkea ei voi elämässä hallita.Lapsia ei hankita vaan saadaan. Tämä totuus valkenee monille erityisesti silloin, jos lapsia ei toiveista huolimatta tulekaan. HS:n haastattelemat pariskunnat olivat myös ymmärtäneet, että lasten saaminen on aina hyppy tuntemattomaan. Kukaan ei voi etukäteen tarkkaan tietää, millaiseksi elämä lapsen kanssa muotoutuu.Tällä viikolla on uutisoitu myös siitä, että työelämästä siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle ihmisiä mielenterveyssyistä. Varsinkin nuoret naiset kokevat työelämän paineet usein liian raskaina. Nuoret naiset ja miehet pohtivat myös perheen perustamista ja omaa jaksamistaan työelämän ja perheen yhteen sovittamisessa.Samaan aikaan syntyvyys on Suomessa ennätyksellisen alhaisella tasolla. Joillekin lapsettomuus on tietoinen valinta, mutta moni jää ilman lapsia myös vasten tahtoaan.Perhe-elämää koskevat ratkaisut ovat aina henkilökohtaisia, mutta yhteiskunta voi tukea perheitä monin tavoin. Perhevapaat, lapsilisät ja hyvin toimivat lapsiperheiden palvelut ovat tärkeä tuki perheiden hyvinvoinnille.utkimusten mukaan lapsiperheet toivovat kuitenkin eniten parannuksia työelämään ja sen joustoihin eri perhetilanteiden mukaan. Nuorten naisten pitkään jatkuvat pätkätyösuhteet luovat epävarmuutta toimeentuloon eivätkä kannusta perheen perustamiseen.Yhteiskunnan ja työelämän asenneilmapiirillä on tärkeä merkitys ihmisten elämänvalintoihin. Jos vaatimukset tuntuvat liian kovilta, epätäydellisyyden hyväksyminen ja armollisempi asenne itseä kohtaan voivat auttaa. Riittävän hyvä arki on toimiva elämänohje.