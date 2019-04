Pääkirjoitus

Julkkisehdokkailla kerätään ääniä puolueen hyväksi

silmäys eduskuntavaalien ehdokaslistoihin tuottaa vaikutelman, että niin sanotuilla julkkiksilla eli muusta kuin politiikasta tunnetuilla ehdokkailla ei ratsasteta aivan niin paljon kuin joissain aiemmissa vaaleissa.Kymmeniä julkkiksina pidettyjä ehdokkaita on silti tälläkin kertaa mukana. Tyypillinen julkkisehdokas on tullut tunnetuksi viihdemaailmasta tai urheilusta.Entuudestaan tunnetusta nimestä ja kasvoista saattaa olla etua, kun epävarma äänestäjä arpoo vaalikopissa ehdokkaiden välillä. Toisaalta muuten tunnetun ehdokkaan voi olla vaikea esiintyä äänestäjien mielissä vakavasti otettavana ehdokkaana politiikassa.Jotkut muusta julkisuudesta aiemmin tunnetut ehdokkaat ovat onnistuneet tekemään toisen uran politiikassa. Antti Kalliomäki (sd) tuli tunnetuksi seiväshyppääjänä, mutta hänen poliittinen uransa kantoi eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ja kolmeen kertaan ministeriksi asti.Julkisuudesta jo valmiiksi tunnetut henkilöt ovat puolueille haluttua materiaalia. Vaikka heidän ei aina uskota pääsevän läpi, he ovat tervetulleita puolueiden listoille keräämään ääniä, jotka muuten jäisivät ehkä saamatta.Jos vaalipiirin viimeinen paikka tai ensimmäinen putoaja on ratkeamassa pienellä marginaalilla, voi julkkiksille annettu ääni ratkaista tilanteen – jonkin puolueen eduksi ja kilpailijan haitaksi.utta jotkut politiikan ulkopuolelta tulevat ehdokkaatkin tietävät markkina-arvonsa ja kilpailuttavat puolueita. Lähimenneisyydessä tunnetuin tapaus oli liikenne- ja viestintäministeriksi noussut Anne Berner, joka piipahti eduskunnassa vain yhden vaalikauden. Hän lupautui ensin kokoomuksen ehdokkaaksi vuoden 2015 vaaleihin, mutta vaihtoi puoluetta, kun keskusta houkutteli enemmän.EU-parlamentin vaaleissa vuonna 2009 isä Mitroa eli Mitro Repoa houkuteltiin ainakin kahteen puolueeseen. Hän päätyi Sdp:n eurovaaliehdokkaaksi. Sdp ilmeisesti laski, että Revon avulla puolue saisi kolme ehdokasta läpi eurovaaleissa. Toisin kävi, ja kahdesta paikasta toinen meni ääniharava Revolle.