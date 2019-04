Pääkirjoitus

Perussuomalaisten nousu tasoitti gallupkärjen eroja

HS-puoluekannatus­gallupin merkittävin ilmiö on perus­suomalaisten kannatuksen selvä kasvu. Lisäystä edelliseen kyselyyn on lähes neljä prosentti­yksikköä: 11,1 prosentista 15,0 prosenttiin. Puolue nousi kannatuksellaan viidenneltä sijalta kolmanneksi.Tavallisesti gallupuutisissa sanotaan, että kannatusmuutokset mahtuvat virhemarginaaliin. Tällä kertaa sanonnan käyttö menisi jo saivarteluksi. Virhe­marginaali on suosituimpien puolueiden kohdalla 2,3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.Tutkimusaineisto kerättiin huhtikuun alkupäivinä, samaan aikaan kun ennakkoäänestys alkoi. Otoksessa on siis todennäköisesti sellaisia, jotka ovat jo käyneet äänestämässä.Perussuomalaisten nousu ei välttämättä ole muilta puolueilta pois, vaan puolue on onnistunut mobilisoimaan epävarmoja kannattajiaan. Perussuomalaisten ulostuloja ei ole usein edes tarkoitettu houkuttelemaan muiden puolueiden kannattajia vaan saamaan kansaa uurnille.Samanlaista kannatuksen nousua muutkin puolueet ­toivoisivat itselleen: kannatus on nousujohteista juuri ennen vaaleja. Sellaisessa tilanteessa puolue saattaa päästä hyötymään niin sanotusta ”voittajan vankkurit” -ilmiöstä.Yhden kynnyksen perussuomalaiset ovat jo ylittäneet, myös Jussi Halla-ahon puheenjohtajakaudella: perussuomalaisia pidetään yleisenä protestin kanavana.kannatuksen kasvu on vaikuttanut myös niin, että tähän asti suosituimpien puolueiden Sdp:n ja kokoomuksen kannatusosuus on laskenut. Sdp:n lukema on tullut alas peräti 1,5 prosentti­yksikköä. Nyt yksikään puolue ei pääse edes 20 prosentin kannatukseen.Jos tulos olisi tämä myös vaaleissa, se tietäisi vaikeuksia hallituksen muodostamisessa.Jotta hallituksen enemmistö olisi riittävän turvallinen, hallitukseen pitäisi ottaa mukaan neljä puoluetta. Kolmen puo­lueen enemmistöhallitus onnistuisi ehkä vain koalitiolla Sdp, kokoomus ja perussuomalaiset. Sellainen kokoonpano vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä.