Pääkirjoitus

Libyalla on vääränlaisia ystäviä

Sekin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on nyt nähty, että Libyan tilanne voi vielä huonontua. Tämän vuosi­kymmenen vaikeista vuosista voi hahmottaa kaksi sisällissotaa, joista jälkimmäinen on siis kiihtymässä.Tällä kertaa tilannetta kiristää tähän asti Itä-Libyaa hallinnut kapinallispäällikkö Khalifa Haftar. Hän on määrännyt joukkonsa etenemään maan pääkaupunkiin Tripoliin, jossa pitää majaansa hauras, YK:n tunnustama hallitus.Libya on sisäisesti hajanainen, mutta se tilannetta pahentavat ystävät, jotka haluavat vaikuttaa maan asioihin. Libyalaisten hyvinvointi ja turvallisuus eivät ole motiiveista tärkeimpiä.Haftaria tukevat arabimaista erityisesti Egypti ja Arabiemiraatit, joiden johtajat haluavat estää islamistien vallan kasvun. Taustalla häärii myös Venäjä. Konflikti on nostanut öljyn hintaa, mikä ei haittaa öljyntuottajia.EU taas näkee Libyassa mahdollisen siirtolaisreitin Välimeren yli. Haftarin marssi kohti Tripolia on herättänyt huolta lähinnä siksi, että epävakaa maa ei pystyisi pysäyttämään siirtolaisuutta.YK on yrittänyt rakentaa Libyan tulevaisuutta pohtivaa rauhankonferenssia, mutta sen näkymät ovat huonot. Ne, joilla on aseita hallussaan, näkevät otollisen tilanteen alueensa laajentamiseen.