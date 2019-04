Pääkirjoitus

EU:n pitää muistaa, että kova brexit on kaikille kallis

keskiviikkona Ranskan presidentille Emmanuel Macronille avautuu mahdollisuus, jota hänen ei pitäisi käyttää. EU-päättäjät kokoontuvat jälleen kerran pohtimaan, miten Britannia saataisiin ulos Euroopan unionista tavalla, joka kelpaa unionille ja Britannialle.Ranskan presidentti Charles de Gaulle esti Britannian EEC-jäsenyyden kaksi kertaa 1960-luvulla. De Gaulle väitti, että Britannia ei sovi yhteismarkkinoille. Hänen maailmassaan Britannia oli yhä liikaa sidoksissa entisiin siirtomaihinsa ja Yhdysvaltoihin. Amerikan-vastainen de Gaulle väitti suojelevansa EEC:n etua, kun hän vastusti Britannian toiveita.Presidentti Macron kertoo haluavansa suojella EU:n – EEC:n jälkeläisen – etua. Sen hän tuntuu tekevän ottamalla kovan linjan brexitissä. Macronin mukaan EU:n ei pidä antaa Britannian brexit-prosessiin pitkää jatkoaikaa, koska sen kuluessa Britannia voisi ottaa muun unionin panttivangiksi – esimerkiksi siten, että maa vaatisi parannuksia erosopimukseensa uhkaamalla vastustaa EU:n kehittämishankkeita. Ja niitähän Macron on tarjonnut hakeutuessaan uudeksi de Gaulleksi, Euroopan suurjohtajaksi.Brexitin kannattajat tulivat vahvistaneeksi de Gaullen arvioita: he kertoivat Britannian kukoistavan, jos maa eronsa jälkeen vahvistaa siteitään entisiin siirtomaihinsa ja Yhdysvaltoihin. Tämä on harhaa. Britannian hallituskaan ei kiistä sitä, että ero unionista on kallis, kova ero äärimmäisen kallis, ja sen maksaa kansa.pitäisi kuitenkin muistaa, että Britannian lähtö hallitsemattomalla tavalla on kallis myös Euroopan unioniin jääville maille. Jos Ranskan johtaja ei sitä muista, muiden unionimaiden johtajien pitäisi muistuttaa asiasta.Bertelsmann-ajatuspajan tekemän laskelman mukaan unionille tulee kovasta brexitistä hyvinvointitappioita – tappioita, joilta vältyttäisiin hyvin toimivilla markkinoilla – 43 miljardia euroa vuodessa. Ja kun seuraa Saksan ja Ranskan talouden tuoreimpia lukuja, huomaa, että brexit maksaa näille maille jo nyt. Esimerkiksi Saksan teollisuuden tuotanto hidastuu. Yksi syistä on se taloudellinen epävarmuus, johon brexit ajaa vientiä.