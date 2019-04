Pääkirjoitus

Trump ajaa linjaansa läpi uusilla nimityksillä

Donald Trump ei toimi vain Twitterissä, vaan hän ajaa omaa linjaansa myös nimitys­valtansa avulla.Presidentti on heikentänyt ulkoministeriön perinteisesti vahvaa asemaa hallinnossa yksinkertaisella keinolla. Hän ei ole nimittänyt ketään moniin auki oleviin avaintehtäviin.Esimerkiksi Meksikoon Trump ei ole nimittänyt virkakautensa aikana varsinaista suurlähettilästä, vaan tehtävä on toistaiseksi ollut asiainhoitajan vastuulla.Lähettiläs puuttuu myös liki kahdestakymmenestä muusta maasta ja organisaatiosta. Ministeriön organisaatiossa moni keskeinen tehtävä on täyttämättä.Presidentin lähipiirin eroista ja erottamisista on tullut suorastaan tavaramerkki. Valkoisessa talossakin on nyt vain virkaa tekevä kansliapäällikkö. Kaksi edeltäjää saivat potkut.Tuoreimmat lähtijät hallinnon huipulta ovat kotimaan turvallisuuden ministeri Kristjen Nielsen sekä tämän alainen, ­salaisen palvelun johtaja Randolph Alles.Trump erotti heidät, koska lehtitietojen mukaan hän haluaa kovempia otteita Meksikon-vastaisella rajalla. Televisio­kanava CNN on kuvannut potkuja puhdistukseksi, joka ulottuu myös muihin korkeisiin viranhaltijoihin.on laaja nimitysvalta, usein senaatin myötävaikutuksella. Raja politiikan ja virkatehtävien hoidon välillä on häilyvä.Trumpin tuore oikeusministeri William Barr on ollut portinvartija Venäjän vaalivaikuttamista käsittelevän erikoissyyttäjä Robert Muellerin raportin julkistamisessa. Toistaiseksi julkinen keskustelu on käytännössä perustunut Barrin tekemiin lyhyeen yhteenvetoon ja johtopäätöksiin.Korkein oikeus on jo pitkään jakautunut linjaltaan konservatiivisiin ja liberaaleihin tuomareihin, mutta nyt poliittisuuden aste kasvaa myös itsenäisyydestään tarkassa Yhdysvaltojen keskuspankissa.Aiemmin demokraattipresidentti saattoi nimittää republikaaniksi tunnetun pääjohtajan jatkokaudelle, mutta nyt Trump aikoo nostaa keskuspankin johtopaikoille itselleen uskollisia rahapolitiikan kiristämisen vastustajia.Trump ei halua, että vuoden 2020 presidentinvaalien alla korot nousisivat ja pörssinousu alkaisi hiipua.