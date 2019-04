Pääkirjoitus

On monta tapaa laskea vaalien voittajapuolueet

Kun

P erussuomalaiset

äänestys sunnuntai-iltana on päättynyt, alkaa yleinen jännittäminen: mitkä puolueet voittivat, mitkä hävisivät? Vaalien voittajia voi laskea monella tapaa.Yksiselitteisin tapa on nimetä vaalien voittajaksi se puolue, joka sai eniten paikkoja eduskuntaan. Urheilukisoissakin voittajalla on paras tulos. Eduskuntaryhmien sopimuksen mukaan eniten edustajia vaaleissa saanut puolue saa ­ensin aloittaa hallitustunnustelut.Vaalipiirijaosta johtuen voi ainakin teoriassa käydä niinkin, että eniten ääniä saanut puolue ei saakaan eniten edustajia. Vaalien kärkipaikasta kisatessa ei vielä ole niin käynyt, mutta neljä vuotta sitten kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä järjestys vaihtui: kokoomus sai enemmän ääniä, mutta perussuomalaiset sai yhden edustajanpaikan enemmän.Hallitusta muodostettaessa ja salkkuja jaettaessa perussuomalaiset oli siis valintavuorossa toisena keskustan jälkeen.Vaalien voittajiksi voi hyvin laskea ne puolueet, jotka ovat lisänneet kannatustaan – ja ennen kaikkea paikkamääräänsä.Mikäli kannatuskyselyt toteutuvat edes sinne päin, moni oppositiopuolue voi todennäköisesti sanoa voittaneensa.on vaalien alla kasvattanut kannatustaan. Ylen torstaina julkistetun kyselyn mukaan perussuomalaiset olisi jo ­toiseksi suurin puolue (Yle 11.4.).Perussuomalaisten vaalimenestyksen arviointia vaikeuttaa se, mihin tulosta vertaa.Neljä vuotta sitten perussuomalaiset nousi siis kakkoseksi. Puolue sai eduskuntaan 38 paikkaa.Sen jälkeen puolue hajosi kahtia, kun siniset irrottautuivat omaksi puolueekseen. Perussuomalai­sille jäi lopulta 17 edustajanpaikkaa.Ylen tuoreen kannatuskyselyn perusteella perussuomalaisille olisi luvassa noin 30 paikkaa. Viime vaaleihin verrattuna tappiota tulisi siis roimasti.Kun ottaa huomioon menneen vaalikauden tapahtumat, olisi kuitenkin reilumpaa verrata perussuomalaisten menestystä puoluehajaannuksen jälkeiseen aikaan. Sillä laskutavalla perussuomalaiset lukeutuisivat vaalien voittajiin.