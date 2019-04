Pääkirjoitus

vaalikampanjan jälkeen Israelin parlamentin eli Knessetin vaalien tulos oli, että pääministeri Benjamin Netanjahu jatkaa tehtävässä. Ellei kausi katkea kesken, hänestä tulee Israelin historian pitkäaikaisin pää­ministeri.Vielä toistaiseksi listan kärjessä on ensimmäinen pääministeri David Ben-Gurion, joka edusti aivan toisenlaista aikaa. Ben-Gurion syntyi nykyisen Puolan alueella, omaksui työväenaatteen ja kuvasi ajoittain itseään ateistiksi. Luovuttuaan politiikasta hän vetäytyi kibbutsille.Ben-Gurionin sukupolvi halusi erottua Euroopassa vainotusta esipolvista myös epämuodollisella pukeutumisella. Tummaa pukua ja solmiota ei juuri nähty.Netanjahu kuvastaa nyky-Israelia. Hän syntyi Tel Avivissa itsenäisessä Israelissa, opiskeli Yhdysvalloissa ja pukeutuu moitteettomaan pukuun sekä kravattiin.Netanjahu tukeutuu politiikassa tiukan uskonnollisiin puolueisiin, ja häntä voi luonnehtia myös populistiksi. Oikeistoon hän ainakin kuuluu.Näissä vaaleissa työväenpuolueen kannatus jäi Israelissa enää viiteen prosenttiin. Puoluekenttä on jakautunut ja osin hyvin pirstoutunut.Vaikka Israel on Lähi-idässä, sen politiikassa on Euroopasta tuttuja piirteitä.