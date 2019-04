Pääkirjoitus

Tuottajien ja ravintoloiden kannattaisi liittoutua

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

J

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa https://www.hs.fi/periaatelinja/

on saanut EU:lta luvan vaatia ravintoloilta alkuperämerkintöjä lihalle, jota ravintolassa käytetään. Vastaavia säännöksiä ei ole yleisesti unionimaissa, eikä tämä säännös siis ole Brysselin juonia.Toukokuun alussa voimaan tulevaa muutosta perustellaan sillä, että kyselyjen mukaan kuluttaja haluaa tietää syömänsä ruoan alkuperän mahdollisimman tarkasti. Suomen ideaa perusteltiin komissiolle myös siten, että alkuperällä on yhteys laatuun – tämä selitys ei tosin oikein komissioon uponnut.Perustellulta kuulostava ruokalinjaus kääntyy haparoivaksi ja epäselväksi, kun se muuttuu ravintoloissa käytännöksi.Uusi linjaus koskee tuoretta, jäähdytettyä ja pakastettua lihaa. Ravintolaan tulevasta lihasta iso osa tehdään kuitenkin kokonaan tai osittain muualla kuin ravintolassa. Esimerkiksi jauhelihapihvit voivat tulla puolivalmiina tai valmiina tukusta, jolloin ilmoitusvelvoite poistuu.Eines on selvä tapaus – siihen käytetyn lihan alkuperää ei tarvitse ilmoittaa. Mutta ravintoloissa on yhä epäselvyyttä siitä, millainen esivalmistus riittää velvoitteen poistamaan. Nähtävästi riittää, jos liha on ravintolaan tullessaan valmiiksi maustettua. Poron tai kalan alkuperää ei edelleenkään tarvitse kertoa.os raaka jauheliha tulee ravintolaan monen kilon tangossa, alkuperä on ilmoitettava. Ilmoitus ei aina ehkä osu ihan kohdalleen, sillä tehtaan prosessi jatkuu, vaikka alussa käytetty liha loppuisi kesken. Sekaan pannaan muualta tullutta lihaa, eikä vielä ole varmaa, ilmoittaako tehdas jatkeeksi käyttämänsä lihan alkuperää pötkön kyljessä.Eikä ilmoitusta tarvita silloinkaan, jos jauheliha on ruskistettu muualla kuin ravintolassa tai jos jauhelihassa on suolaa enemmän kuin prosentti painosta.Säännöstö tulee joka tapauksessa, olipa se sekava tai ei, joten ravintoloiden ja tuottajien kannattaa etsiä uudistuksesta mahdollisuuksia. Jos kuluttajat tosiaan haluavat tietää lihan alkuperän tarkasti, ne ravintolat saavat laatumainetta, jotka pystyvät kertomaan alkuperän.Silloin ravintoloiden ja tuottajien kannattaa tiivistää yhteistyötään tukku­portaan ohi. Tuottajatkin hyötyisivät: he saisivat paremman katteen lihalle.