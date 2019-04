Pääkirjoitus

Myyrmäki kasvaa ja tulee lähemmäksi Helsinkiä

16 000 asukkaan Myyrmäki on viime vuosina noussut selvästi läntisen Vantaan aluekeskukseksi. Vaikka Myyrmäen alueella on ollut asutusta jo esihistoriallisella ajalla, varsinainen kaupunginosa Myyrmäestä on tullut vasta 1960-luvulta alkaen. Nimi Myyrmäki on todennäköisesti peräisin ruotsinkielisissä kartoissa olleesta nimestä Myrbacka, joka viittaa rämeen reunalla sijaitsevaan mäkeen.Myyrmäen kaupunginosa syntyi 1960-luvun lopulla Helsingin maalaiskunnan suunnitelmista, joihin kuuluivat myös Kaivoksela ja Louhela. Tuolloin suunnittelupöydillä oli ajatus Haaga-Vantaan nauhakaupungista junaradan varrella.Sittemmin Helsingin ja Vantaan välinen kuntaraja on pitänyt rajan eri puolilla olevat asuinalueet vähintään seutulipun hinnan verran etäällä toisistaan. Huhtikuun lopulla tilanne muuttuu, kun Myyrmäki – samoin kuin sen pohjoispuolella olevat Louhela, Martinlaakso ja Vantaankoski – siirtyvät HSL:n lippu-uudistuksessa samalle B-vyöhykkeelle kuin Kannelmäki ja Pohjois-Haaga. Liikkuminen työn ja asioinnin perässä kuntarajan yli todennäköisesti lisääntyy.Myyrmäki on tyypillinen 1960- ja 1970-lukujen lähiö, jossa yksin asuvien ja eläkeikäisten määrä on nykyään suurempi kuin Vantaalla keskimäärin. Pieniä asuntoja on paljon.Vantaan kaupungilla on nyt kunnianhimoiset suunnitelmat kaupunginosan uudistamisesta. Myyrmäki on saamassa tiiviimmän ja modernimman ytimen, mikä sopii hyvin sen rooliin tärkeänä kehäradan asemana. Asemanseudulle on tulossa lisää asutusta sekä liiketiloja.Kaupunki toivoo, että Myyrmäki houkuttelisi myös lisää lapsiperheitä. Se turvaisi alueelle hyvät palvelut.yyrmäki on tähän asti ollut jotain nukkumalähiön ja urbaanin keskuksen väliltä. Kaupungin suunnitelmissa Myyrmäki muuttuu vilkkaaksi risteysasemaksi, josta on junalla lyhyt matka niin Helsingin puolelle kuin lentoasemallekin.Elävä keskus tarvitsee asumisen lisäksi myös työpaikkoja, jotta pienilläkin liikkeillä ja ravintoloilla on riittävästi asiakkaita myös arkipäivinä.