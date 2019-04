Pääkirjoitus

Intia järjestää vaalit joka kahdeksannelle maailman aikuiselle

Demokratia

on suomalaisille itsestään selvä tapa käyttää poliittista valtaa. Suuressa osassa maailmaa tilanne on toinen.Yksi suuri maa kuitenkin kallistaa tilastoja demokratian hyväksi: Intia. Parhaillaan käynnissä olevissa Intian parlamenttivaaleissa äänioikeus on lähes joka kahdeksannella maapallon aikuisella.Vaalien mittakaavasta saa jotain kuvaa pelkästään niiden keston avulla. Äänestys alkoi viime torstaina ja jatkuu vielä kuudessa erässä niin, että kaikkien alueiden ja äänioikeutettujen äänestysvuoro on käyty läpi noin kuukauden kuluttua. Vaalitulos on selvillä toukokuun lopulla.Vaalikoneisto on valtava. Äänestyspaikkojakin on noin miljoona. On hämmästyttävä saavutus, että tällainen prosessi pystytään viemään läpi.Vertailu toiseen jättiläiseen eli Kiinaan on tällaisina hetkinä väistämätöntä. Monessa harvainvaltaisessa maassa käsitys on, että keskusjohtoinen ja kansalaistensa oikeuksia rajoittava valtio pystyy parempiin suorituksiin kuin demokratia.Johtopäätösten teko on kuitenkin ennenaikaista. Vapaiden vaalien luonteeseen kuuluu yhteiskunnan epäkohtien tarkka läpikäynti, jolloin ehdolla olevat poliitikot joutuvat esittämään vaihtoehtonsa. Tässä Intia on Kiinaa edellä.