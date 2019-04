Pääkirjoitus

Eduskuntavaalien tulos lupaa vaikeiden hallitus­neuvottelujen lisäksi myös hankalaa vaali­kautta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

M

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

H

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskuntavaalien ääntenlaskennan vielä ollessa hieman kesken oli puolueiden kolmen kärki hyvin tasainen. Sdp:n, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannatus oli runsaan prosenttiyksikön sisällä. Vaalien suurin tai itse asiassa ainut häviäjä oli entinen pääministeripuolue keskusta.Mikäli lopullinen vaalitulos näyttää samaa, se olisi jatkumoa parin viime vaalikauden trendiin: Suomen puoluekenttä on ollut suurenpuoleisen muutoksen alla. Enää ei oikein voi puhua kolmesta suuresta puolueesta, on kolme tai jopa viisi suurehkoa puoluetta ja lukuisa joukko pienempiä.Kehitys on samansuuntainen kuin useassa muussa Euroopan maassa, esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa.Suuntauksen takana on tuttu ilmiö muualta Euroopasta. Tiukan linjan nationalistiset liikkeet ovat rynnineet puoluekenttään voimalla. Meillä suuntausta edustavat perussuomalaiset, joka sai ensimmäisen ”jytkynsä” vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Timo Soinin (nyk. sin) johtamana versiona.Koska äänipottia on jakamassa yksi merkittävä tekijä lisää, perinteisten puolueiden kannatus on ikään kuin laimentunut. Ensimmäistä kertaa Suomessa ollaan tilanteessa, jossa suurinkaan puolue ei pääse edes 20 prosentin ääniosuuteen. Vaalien kahdelle suurimmalle puolueelle näytti kertyvän vain noin 80 edustajanpaikkaa. Eduskunta­enemmistö eli yli sata paikkaa näyttäisi jäävän kauas.uuttuneesta tilanteesta seuraa se, että hallitusneuvottelut todennäköisesti vaikeutuvat. Enemmistöhallituksen muodostamiseen tarvitaan useampia puolueita kuin neljä vuotta sitten, kun hallitus saatiin aikaan kolmella puolueella. Nyt taidetaan tarvita ainakin neljä puoluetta.Hallituksen muodostamista vaikeuttaa lisäksi se, että sekä Antti Rinne (sd) että Petteri Orpo (kok) ovat vaalien alla todenneet, että hallitusyhteistyö Jussi Halla-ahon perussuomalaisten kanssa tuskin tulee kysymykseen.Vaalikampanjoiden aikana kolmen suurimman puolueen päättävien elinten toimijoille on tehty kyselyitä mieluisista hallituskumppaneista. Vaalien jälkeen toiveet mahdollisista kumppaneista voi jättää taka-alalle. Vanha hokema ”vaalitulos ratkaisee” pitää edelleen jossain määrin paikkansa.allitseminen olisi helpompaa, jos kahdella suurimmalla puolueella olisi yhdessä enemmistö kansanedustajista. Silloin pienempiä hallituspuolueita tarvitaan lähinnä vain selkeän eduskuntaenemmistön varmistamiseksi. Pienet hallituspuolueet eivät pääse vaatimaan suurilta puolueilta myönnytyksiä edes uhkaamalla hallituksesta lähdöllä.Tällainen tilanne vallitsi Paavo Lipposen (sd) hallituksissa 1995–2003 ja niiden jälkeen tulleessa Anneli Jäätteenmäen (kesk) ja Matti Vanhasen (kesk) hallituksessa. Myös Vanhasen kakkoshallituksessa kahdella suurimmalla puolueella oli eduskunnan niukka enemmistö.Lähimenneisyyden toista ääripäätä edustaa Jyrki Kataisen (kok) vuonna 2011 työnsä aloittanut sinipunahallitus. Kokoomuksella ja Sdp:llä oli yhteensä vain 86 kansanedustajaa. Niinpä hallitukseen haalittiin peräti kuusi puoluetta. Hallitusneuvotteluja käytiin monta viikkoa.Tilanne näyttää suuresti samalta näiden vaalien jälkeen kuin 2011.