Pääkirjoitus

Antti Rinne ei ollut Sdp:n ykkönen Uudellamaalla

Eduskuntavaalien

S en sijaan

tulos Helsingissä ja Uudellamaalla oli oma versionsa valtakunnallisesta tuloksesta. Punavihreä kannatus­nousu kanavoitui varsinkin Helsingissä vihreille ja vasemmisto­liitolle. Ne hyötyivät nuorten ja naisten aktiivisuudesta. Perus­suomalaisten ääniosuus taas jäi pienemmäksi kuin valta­kunnallinen kannatus.Vaalitulos sekä muuta maata vilkkaampi äänestysaktiivisuus luultavasti heijastavat näiden vaalipiirien keskimääräistä korkeampaa koulutustasoa.Uudellamaalla kokoomus on yhä suurin puolue. Se sai yhdeksän kansan­edustajaa. Sdp ylsi vain hienoiseen vaalivoittoon ja sai yhden edustajan lisää eli yhteensä seitsemän kansanedustajaa. Selvin voittaja oli kuitenkin vihreät kahdella lisäpaikalla. Myös vasemmistoliitto sai yhden kansanedustajan lisää.Uudellamaalla Sdp:ssä voi jäädä muistiin, että puheenjohtaja Antti Rinne ei ollut puolueensa ykkönen omassa vaalipiirissään. Vantaalainen Antti Lindtman sai häntä enemmän ääniä.Perussuomalaisten kannatus notkahti Uudellamaalla yhden kansanedustaja­paikan verran edellisistä vaaleista. Selitys löytyy puolueen jakaantumisesta kaksi vuotta sitten. Edellisissä vaaleissa ehdokkaana oli vielä silloinen puheenjohtaja ja ääniharava Timo Soini.Helsingissä vihreät nousi kannatus­prosentissa suurimmaksi ohittaen kokoomuksen. Vihreillä ja kokoomuksella on nyt kummallakin Helsingistä kuusi kansanedustajaa. Vasemmistoliitto sai myös Helsingissä yhden lisäpaikan eli yhteensä kolme kansanedustajaa.Sdp kärsi Helsingissä yllättäen selvän vaalitappion ja menetti yhden edustajanpaikan. Liikkuvat äänestäjät eivät käyneet pyydykseen. Sdp:llä on Helsingistä nyt yhtä monta kansanedustajaa kuin vasemmistoliitolla tai perussuomalaisilla, joiden edustajamäärä pysyi ennallaan, vaikka Jussi Halla-aho keräsi äänivyöryn.Kokoomuksesta irtautunut Harry Harkimo jätti Liike Nytillään jälkensä vaali­tulokseen. Lista keräsi sekä Uudella­maalla että Helsingissä likimain sen verran kannatusosuutta kuin mitä kokoomus menetti. Tulos jättää paljon tilaa jossittelulle ainakin kokoomuksessa.